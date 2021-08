Culpa Freire a jugadores por el mal paso de Pumas

02 min 30 seg

Alejandra Benitez

@ABenitezCANCHA

Hora de publicación: 11:44 hrs.

Nicolás Freire, defensa de Pumas, dijo que los únicos responsables del mal momento que vive Pumas son los jugadores y no el técnico Andrés Lillini o la directiva."Nos da bronca que se culpe a la directiva y al técnico. Es un momento bastante complicado el que estamos pasando, no se están reflejando las cosas que venimos practicando, aunque hemos tenido algunas mejorías pero esto es de resultados y no se está reflejando. Es un mal momento, pero lo vamos a revertir", dijo en conferencia de prensa."Somos los principales responsables del mal paso que tenemos".El zaguero reiteró que están con Lillini en las buenas y en las malas."Dependemos de un buen resultado para que las cosas se acomoden. El apoyo está con Andrés (Lillini) en las buenas y en la malas. Hay que volver a las bases porque el 80 por ciento del plantel sigue siendo el mismo, dejar en cero el arco, ser la defensa más productiva. Somos conscientes de lo que está pasando, no nos gusta un carajo, nos duele y vamos a tratar de usar este enojo dentro de la cancha para revertir", prometió.Dijo que en este momento lo que necesitan es ganar y hacer un gol, y más que sentir que el equipo está crisis, lo qué hay son malos resultados y enojo."Y nos sentimos mal porque los que jugamos somos nosotros. La vida se trata de caer y levantarse. Seguiremos insistiendo hasta que las cosas se den", apuntó."Veníamos en alza y el golpe con Necaxa fue una locura, fue un duro golpe, pero si te caes 10 veces hay que levantarse 20. Hay que seguir insistiendo porque somos burros y por eso nos da bronca que se hable tanto y se ponga bronca a la directiva si los culpables somos nosotros. Vamos a tratar de crecer y canalizar las emociones para que se den los resultados".Recordó que el Pachuca también tuvo una situación parecida a la que vive Pumas, pues comenzó a ganar hasta la Jornada 10 y a partir de ahí se metió a la Liguilla para luego hacer un gran papel."Nosotros vamos a ganar con Puebla y agárrense, no nos para nadie, estoy seguro que se nos va a dar", advirtió.