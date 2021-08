Dan la bienvenida a universitarios de la Anáhuac

02 min 30 seg

LUCÍA MARTÍNEZ PEDERZINI

Hora de publicación: 16:41 hrs.

Los alumnos que recién ingresan a la universidad vivieron, como bien lo recordó el doctor Cipriano Sánchez García, L.C., la mitad de su preparatoria en cuarentena, por lo que comenzar esta nueva etapa de manera presencial es todavía más especial."Hace tres años que ustedes dejaron la secundaria y se hicieron preparatorianos, qué lejos queda eso. Y todo estaba alineado para que pudieran entrar de modo exitoso a la universidad, fueron creando una mentalidad, una ilusión y fueron forjando sus habilidades para empezar un futuro profesional", expresó Sánchez García, "a la mitad de este camino nos invadió una ola que nos desconcertó a todos".Así inició el discurso con el que el rector de la Universidad Anáhuac México se presentó a los más de 2 mil 200 estudiantes que a partir de ahora forman parte de los campus Norte y Sur de esta institución.Este acercamiento con el directivo fue parte de la Bienvenida Integral Universitaria (BIU) que se lleva a cabo cada año y que, debido a la pandemia, esta vez se realizó a través de una video conferencia.Para el rector, lo más importante era hacerle saber a los chicos que, aunque es cierto que se trata de tiempos más complejos, sus proyectos de vida siguen siendo tan relevantes y logrables como antes."Todos nos tuvimos que adaptar, pero ustedes no sólo tuvieron que adaptar las instalaciones o los espacios, ustedes y sus familias tuvieron también que adaptar su proyecto de vida y comenzaron los interrogantes como '¿podré ser el profesionista que quiero ser?', '¿tendrá sentido prepárame humana e intelectualmente para lo que siempre he soñado?' y aprendimos a adaptar nuestros sueños. Pero hacerlo no es recortarlos, es profundizarlos y es descubrir partes maravillosas de ellos que aún no habíamos percibido", reflexionó el también filósofo.Además de escuchar mensajes de cada uno de los vicerrectores, quienes les explicaron sus funciones dentro de la universidad, los chicos también pudieron enterarse de algunas cuestiones más prácticas, como la clave del wifi en el campus y las aplicaciones que necesitan bajar para poder entrar a las instalaciones."Es importante no dejar de lado el hecho de que la pandemia nos va a seguir obligando a cuidarnos y regresar con mucha responsabilidad, queridas y queridos jóvenes, vamos a regresar a una realidad que anhelamos después de mucho tiempo y lo vamos a hacer siendo cuidadosos y con las medidas especiales requeridas, comprometiéndonos con cumplirlas y con cuidarnos todos", concluyó el rector."Sabemos que tendremos que usar cubrebocas, poner atención a los aforos y a la sana distancia, a los elementos de sanitización personal, a buscar los espacios abiertos, a tener ventilación en nuestros salones, porque nuestra vida y nuestra seguridad dependen del otro. Superar la pandemia, será la suma de ir más allá de los retos con una mentalidad de innovación y de solidaridad".