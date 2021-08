¿De China a México? Replantean empresas estrategia

El fabricante de juguetes Eric Poses inventó un juego de cartas el año pasado llamado The Worst-Case Scenario (En El Peor De Los Casos), una irónica referencia al impacto que tuvo el coronavirus en la vida de todos.Y no tenía idea de lo que se venía.En un giro que Poses jamás vislumbró, el mismo juego se vería afectado por las consecuencias de la pandemia: un atraso en la cadena de suministros que generó todo tipo de demoras e hizo subir por las nubes los precios de los cargamentos.Se suponía que Worst-Case Scenario llegaría a las tiendas de la cadena estadounidense Target a principios de junio. El cargamento, sin embargo, estuvo varado semanas en el puerto de Seattle y fue liberado recién a mediados de julio.Igual que tantos importadores, Poses hace frente a una tormenta perfecta que entorpece la llegada de las importaciones: los costos suben, los puertos están abrumados, hay escasez de barcos, trenes y camiones de carga. Y todo esto puede durar hasta entrado el 2022.Ahora Poses reconsidera una decisión que tomó hace cinco años: la de trasladar su operación de Estados Unidos a China para abaratar costos. Al final de cuentas, tal vez sea mejor producir en la región, incluso en México, si no en Estados Unidos, para protegerse del riesgo que implica depender de fábricas del otro lado de un océano, en China."Estoy dispuesto a sacrificar un poco de ganancias'', expresó, "si eso reduce la ansiedad''.Otras firmas estadounidenses piensan lo mismo: un 52 por ciento de los ejecutivos de fábricas contactados por la firma Kearney dijeron que están comprando más partes en Estados Unidos en respuesta a la interrupción de los suministros derivada del Covid-19. Un 41 por ciento dijo específicamente que quería reducir su dependencia de China.Las empresas temen asimismo quedar en el medio del fuego cruzado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.A medida que se disponían confinamientos y la gente se encerraba en sus casas, a partir de febrero y marzo del año pasado, las firmas redujeron sus inventarios y cancelaron pedidos. La economía se vino abajo.Entonces, sucedió algo inesperado.Se reanudó el crecimiento en Estados Unidos, a un ritmo anual récord del 33.8 por ciento de julio a septiembre del 2020, para luego seguir manteniendo un crecimiento sostenido.De repente, las compañías no daban abasto para satisfacer la demanda.La combinación de una fuerte demanda con pocas existencias hizo que los precios de las materias primas se fuesen por las nubes.El petróleo subió 70 por ciento el año pasado, el aluminio un 55 por ciento. El Baltic Dry Index, que mide los costos de envíos, subió más de un 700 por ciento desde mediados de mayo del 2020.Hacer llegar los productos a los barcos de carga resultaba complicado y caro. Y los puertos tenían problemas para procesar los cargamentos.El consecuente derrumbe de la cadena de suministros paralizó muchos sectores.Numerosas firmas analizan la posibilidad de buscar alternativas más cerca de casa."Al margen del Covid, las cadenas de suministros ya venían sufriendo problemas'', dijo Katy George, socia de la consultora McKinsey & Co.Mursix Corp., que fabrica componentes metálicos para automóviles y el sector de la salud, hace frente a los altos costos del acero y embotellamientos en los suministros."Antes podíamos cargar algo en un barco y recibirlo en cinco a siete semanas'', dijo Andy Dieringer, director de la cadena de suministros de la firma. Ahora toma de nueve a 11 semanas recibir productos de China.Por ello, la empresa analiza la posibilidad de buscar proveedores en México, de acuerdo con una de sus propietarias, Susan Murray Carlock. "Creo que podríamos establecernos allí el año que viene'', tal vez en el segundo trimestre del 2022.