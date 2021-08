De huir del secuestro en África a jugar en Genoa

02 min 00 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 12:25 hrs.

La historia de Yayah Kallon es digna de película.Escapó del secuestro en su natal Sierra Leona, recorrió más de 5 mil kilómetros durante 8 meses para llegar a Italia y ahora es jugador del Genoa, compañero del mexicano Johan Vásquez.Yayah, mediocampista de 20 años, debutó en la última jornada de la temporada pasada y ahora fue titular con el cuadro genovés, frente al Inter de Milán.Pese a lo increíble odisea de su vida, es muy común la llegada de jóvenes africanos a las inferiores de equipos en Italia."En Sierra Leona hay un grupo terrorista que secuestra niños para convertirlos en soldados. Mis padres tenían miedo de que me pudiera pasar a mí también, así que decidieron dejarme ir. Yo no quería, pero fue lo mejor", contó Kallon a Genoachannel.Durante más de medio año tuvo que recorrer África hasta llegar a Libia, donde tuvo que pasar cuatro horas encerrado en una cajuela con más niños para atravesar los puntos de seguridad sin ser detectado.En Libia tuvo que trabajar durante un tiempo hasta ahorrar el suficiente dinero para viajar a Italia."Allí hay de todo, no hay reglas. Jóvenes de los 14 a los 16 años caminando con armas. Limpié casas y coches. A veces me pagaban, y otras no. Cuando llegué a la cifra necesaria, me robaron y tuve que empezar de nuevo", contó el jugador.Ya en suelo italiano, Yayah comenzó a jugar futbol y en un par de años fue observado por el Genoa, que apostó por él para el equipo juvenil, donde sus destacadas actuaciones lo han llevado a formar parte del primer equipo."Quiero llegar a lo más alto posible. Entrenar bien y dar lo máximo", declaró Kallon a los micrófonos de Sky Sports.