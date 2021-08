Debe capitalizarse la actitud del consumidor: OMG

03 min 00 seg

Especial

Hora de publicación: 10:13 hrs.

Tras anunciar Omnicom Media Group (OMG) la designación de Xepus Ginebra como nuevo CEO del Grupo en México, hace dos semanas el nuevo líder asumió su nueva responsabilidad. En entrevista con Campañas comentó que está feliz y optimista porque en OMG lo han recibido muy bien, además por el gran balance que tiene este grupo de medios y comunicación al ser global y al mismo tiempo dar mucha independencia.Entre los grandes retos que tiene, reconoció, está afrontar la pandemia, aunque siente una recuperación; otro es que ante el impacto de la nueva ley para la contratación de publicidad en el Grupo, que cambia la forma de hacer negocio y dar servicio a sus clientes, es buscar una reinvención del valor que ofrecen a estos.A corto plazo, apuntó cuatro propósitos: ayudar a los clientes a hacer una transición al nuevo esquema que les dicta la nueva ley; dialogar mucho con los medios para mantener los beneficios que recibirán los clientes de ellos; redefinir su portafolio de productos, y buscar nuevos negocios, además de que ya participan en varias licitaciones de las cuales esperan buenos resultados.El nuevo CEO ahora está conociendo al equipo de OMG y a sus clientes, pero uno de sus grandes focos estará en fortalecer a la agencia OMD, la cual, afirmó, se ha definido como una las más innovadoras en el mundo y en México no ha sido así. Con ella ya tienen un nuevo posicionamiento: "Better decision faster", concepto que estiman les ayudará a ubicarla en el lugar que debe tener. En contraste, agregó, con PHD han tenido muy buen crecimiento en torno a la idea "Make the leap".Señaló que aprecia nuevas oportunidades para sus estrategias, como entrar fuerte en el comercio electrónico, en marketplaces como Amazon y Mercado Libre, entre otros, para apoyar mucho a sus clientes.Consideró Xepus que ahora el desafío está más en el awareness que en el engagement, porque la televisión tradicional ha perdido audiencia y está siendo sustituida por una televisión que ya no tiene anuncios, y los medios digitales aún no logran la misma visibilidad. Por lo que ahora deben entender cómo generar este nuevo awareness, además de crear contenido magnético que genere su propia audiencia. Asimismo, agregó, que sin duda seguirá con mezcla de medios cuando la estrategia lo requiera.Advirtió que tras la pandemia "vamos a tener un consumidor que está dispuesto a salir y gastar de nuevo, y las marcas tienen que estar listas para capitalizar esta nueva actitud. Un consumidor diferente con más optimismo".Mencionó el nuevo CEO que ahora están trabajando con Diageo en una experiencia de comercio electrónico, y le ayudan en la implementación de esa iniciativa que es thebar.com. Por otra parte, en este primer semestre sumaron a Sanofi, ganada por PHD, y otra cuenta, que se les presenta muy interesante: Betterware, soluciones para el hogar como utensilios para la cocina, de origen inglés que es ahora mexicana y que le fue asignada a Hearts&Science.Ginebra tiene 30 años de trayectoria, 21 de ellos en agencias, aunque arrancó del lado del cliente. Sus tres últimos retos, detalló, fueron Havas Media Group, GroupM, de WPP, y ahora OMG.