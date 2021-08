Debe Conacyt apoyo a madres

Iris Velázquez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Mónica Gaspar destaca por su buen promedio, su sueño es ser abogada, pero debido a que Conacyt no ha pagado el apoyo a madres solteras desde hace siete meses, la continuidad de su carrera está en riesgo.Ella fue electa como beneficiaria en 2020. En agosto de ese año recibió el primer pago del "Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional", sin embargo, desde enero éste no ha sido depositado.El programa está dirigido a que ellas terminen su carrera. Sin tener el número exacto de las afectadas, indican que tan sólo en redes sociales se han contactado y organizado 200 beneficiarias a las que el Consejo les adeuda."A partir de las elecciones, nos dejaron prácticamente de contestar. Una de nuestras compañeras llamó a las oficinas de Conacyt y le contestaron que sólo estaba la señora de la limpieza. No nos contestan ya correos", lamentó.A través de una solicitud de transparencia, ingresada al INAI, la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico, y de Coordinación de Apoyos a Becarios e Investigadores, a estas estudiantes se les informó que la "demora obedece a un proceso de adecuación administrativa a los programas presupuestales del Conacyt".En la respuesta, de la que REFORMA posee copia y está fechada el 25 de junio del 2021, el consejo les asevera que "Conacyt mantiene el compromiso firme de garantizar el financiamiento de esta modalidad de beca", sin embargo, a la fecha no hay solución.Ellas aseveraron que han cumplido con el requisito de mantener un promedio de 8. Incluso, algunas tienen un promedio más alto, como Mónica Gaspar, con 9.3 de promedio general."A pesar de que no nos pagan, siguen sacando convocatorias y siguen sacando becas. En el de 2021 son mil 800 madres solteras que buscan. No entendemos por qué siguen sacando convocatorias si ni siquiera nos han pagado a nosotras y ni siquiera sabemos a dónde está ese presupuesto que estaba contemplando para nosotras", agregó.Gaspar fue seleccionada entre 15 mujeres que solicitaron el apoyo en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, es la única alumna que lo logró.Contó que su trayectoria escolar en estos momentos de pandemia ha sido complicada, pues contrajo el virus junto con su familia. Actualmente, le hacen faltan 3 mil 70 pesos para la reinscripción al siguiente semestre, el noveno y último.La madre de 24 años contó que contaba con la beca para este año, y el apoyo que en meses anteriores le dio seguridad, ahora es incertidumbre.