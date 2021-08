Debe Pemex 57 mil mdp a proveedores y contratistas

02 min 00 seg

Diana Gante

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Petróleos Mexicanos (Pemex) sólo ha podido disminuir su deuda con proveedores y contratistas en un 5.2 por ciento en casi cuatro meses.De 60 mil 321 millones de pesos que debía según el reporte del 2 de abril, pasó a 57 mil 124 millones de pesos al 31 de julio pasado.De acuerdo con el quinto reporte mensual sobre Pagos y Adeudos con Proveedores y Contratistas de Pemex, la empresa que dirige Octavio Romero Oropeza informó que 50 mil 628 millones corresponden a las obligaciones de pago ya facturadas.De ellas, el 48 mil 917 millones de pesos corresponden a 2021 y mil 710 millones son de 2020.En tanto, en los trabajos y materiales recibidos pendientes de facturar, la cifra se incrementó, pues ahora se deben 6 mil 466 millones de pesos, 29.8 por ciento más que en abril pasado, cuando se debían 5 mil 2 millones de pesos.Los montos ya pagados por la petrolera del Estado ascienden a 428 mil 939 millones de pesos, 31.2 por ciento más que lo registrado en abril.Dentro de las empresas y proveedores con los Pemex aún mantiene adeudos se encuentran Aerovías de México, Amgen México, Aquiles México, Asesores en Logística Económica Empresarial, AstraZeneca, Aspen México, Infra, Agrogen y CFE Intermediación de Contratos Legados.Abril Moreno, socia directora de Perceptia21 Energía, explicó que una parte significativa de la deuda con proveedores y contratistas fue adquirida en esta Administración, y que aunque hay una promesa de liquidarla este año, lo cierto es que Pemex no tiene dinero."Es poco un 5.2 por ciento, pero no olvidemos que Pemex no tiene dinero y que es una empresa absorbida por sus deudas, pasivos, más el mantenimiento de las refinerías, entonces no tiene el dinero suficiente", señaló.