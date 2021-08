Dedican canto a Cuitláhuac

05 min 00 seg

Erika P. Bucio

TRAS EL RASTRO DEL GUERRERO

Hora de publicación: 21:30 hrs.

Cuitláhuac, un héroe trágico que no murió en la guerra sino de viruela hace 501 años, emerge de las penumbras como protagonista de una cantata épica: Cuitlahuátzin.Se trata de la primera obra que enaltece la gesta del guerrero como símbolo de la resistencia indígena, vencedor de las huestes de Hernán Cortés y, sin embargo, borrado de las crónicas al grado de que el propio capitán español sólo se refería a él como Señor de Iztapalapa, ignorando su investidura de adalid de los suyos y tlatoani.El libreto e idea original son de Samuel Máynez Champion, con traducción al náhuatl clásico del investigador Patrick Johansson y música de Samuel Zyman.La cantata aborda los últimos meses de Cuitláhuac, efímero tlatoani de Tenochtitlan que gobernó sólo 80 días. Murió en la epidemia de viruela, entre noviembre y diciembre de 1520, apenas cuatro meses de haber sido entronizado.Un episodio clave fue su victoria sobre Cortés en la Noche Triste, ahora renombrada por el oficialismo como 'Noche Victoriosa', el 30 de junio de ese mismo año, aunque este pasaje no se reflejará en escena por la complejidad que entraña, ataja en entrevista Máynez, pero se "verá y escuchará" a través del personaje de Isabel Tecuhichpo y mientras la orquesta reproduce la lucha entre los mexicas y las huestes invasoras.Sí se presenta, en cambio, la celebración de los locales por el sacrificio de 400 españoles y sus caballos, la entronización del penúltimo tlatoani de México-Tenochtitlan y su boda en el palacio real de Iztapalapan con Isabel Tecuhichpo, cuando aún era niña, en un matrimonio que no llegó a consumarse, así como la epidemia que lo mató.Aunque la pieza se toma ciertas licencias artísticas, la cantata se apega "bastante" a lo que se sabe sobre Cuitláhuac, avala Johansson."Sobre nosotros se cierne un destino cruel y aciago. / En mis manos y en las suyas / palpita inmutable el valor. / Guerra sin tregua al intruso / que nuestros cielos profanó. / Alzo mi lanza invicta / en aras de su expulsión", canta el héroe, capitán del ejército mexica."Es una obra que es más grande que nosotros", dice Máynez, doctor en Estudios Mesoamericanos a quien le parecía fundamental que se cantara en náhuatl. "Una lengua muy musical, una lengua que canta", añade Johansson, cuyo trabajo es fiel al texto en español del director y que logró llevarlo a la "lengua de los Señores".Al ser un texto para ser cantado, Johansson procuró usar sinónimos y cambiar palabras, dado que el náhuatl es una lengua polisintética, los vocablos son grandes, lo que serían frases para el Occidente, de modo que "negociaron" la longitud de las sílabas para que el texto pudiera ser entonado con la música de Zyman."El punto del estilo es crucial. Acordamos que escribiría la música con mi estilo, a mi manera, sin tratar de recrear un sonido prehispánico que no sabemos cómo era. Escribo en mi estilo, pero estuvimos de acuerdo en que tenía que ser inmediatamente accesible", pondera el compositor.Como músico, explica, privilegió una armonía tonal en la mayor parte de la obra con algunos momentos disonantes para los pasajes de violencia o angustia.Un compositor que se define como un apasionado de la voz humana, que siempre piensa en los cantantes, tal como su admirado Giacomo Puccini.Si bien, por tradición, se otorga a los tenores los papeles de héroes, en el caso de la cantata el rol protagónico fue escrito para barítono. El aria de Cuitláhuac fue lo primero que Zyman escribió y, para él, uno de los momentos clave de la obra.El héroe tiene como antagonista al Amatlamátqui, personaje ficticio que corresponde a varias funciones reales, comisionado "por los dioses" para descifrar presagios, consultar al espejo adivinatorio y el libro de los destinos, o Tonalpohuálli.Para el rol de Cuitláhuac, se cuenta con tres barítonos, Pablo Aranday, Enrique Ángeles y Carlos Lozada, mientras que Rogelio Marín encarna a la contraparte, además de fungir como coach vocal.La obra fue comisionada a Máynez por la Alcaldía Iztapalapa en el marco de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Lo que le fue requerido fue una ópera, pero en un tiempo limitado de seis meses, por lo que el historiador y libretista propuso una cantata épica para voces solistas, coro, bailarines, danzantes, pantallas, orquesta y grupo de instrumentos musicales prehispánicos. Sin embargo, Zyman a considera prácticamente una ópera.La orquestación europea se combina con sonidos precolombinos en una colaboración con el Grupo Tribu.La escenografía es diseño de Peter Crompton, consistente en plataformas con escalinatas fijas a las que se integran proyecciones de Tomás Filsinger de plazas, jardines e interiores, para marcar el tránsito de una escena a otra e impactar mejor en el público."Es algo que platicamos desde el arranque del proyecto, que lo importante era mover emociones. Si no me emocionaba con lo que estaba tratando de recrear, no iba a llegar a ningún lado. Lo que hemos logrado sí cautiva, emociona; desde la primera escucha mueve emociones", apunta Máynez.De la cantata se presentó un adelanto el pasado 30 de junio en la Macroplaza de Iztapalapa, y aunque su estreno estaba previsto en el Zócalo capitalino para el pasado 13 de agosto, justo el día de la conmemoración del ocaso mexica, se decidió postergar para mejor momento ante el alta de contagios por Covid-19.Ahora se apunta para fines de 2021, cerca del aniversario 501 de la muerte de Cuitláhuac, con una duración de 80 minutos.Si la viruela segó su vida, ahora otra pandemia, la del coronavirus, se oponía a su retorno.Cuitláhuac es un héroe "inconcluso" a ojos de Johansson."En todo lo que iba a hacer, toda esa promesa de vencer a los españoles, tenía una visión de un mundo que trascendería esos pequeños universos rivales, y él iba a reunirlos en una sola nación", dice el académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.Johansson es el autor del primer estudio a profundidad sobre el gobernante mexica, Cuitláhuac, Señor de Iztapalapa y Tlahtoani de México-Tenochtitlán, publicado por la Alcaldía Iztapalapa.Ha atribuido la escasez de fuentes sobre este héroe a su fugaz aparición en el escenario político, con su efímero reinado a fines de 1520. Aunque tampoco descarta la censura de testimonios y crónicas del guerrero que venció y expulsó del imperio mexica a los invasores.Cuitlahuátzin no es la primera colaboración de Johansson con Máynez, a quien le dirigió su tesis doctoral en Estudios Mesoamericanos con la ópera Motecuhzoma II y tradujo al náhuatl su reelaboración de la ópera Cuauhtemóctzin, de Aniceto Ortega.Johansson ha acometido otros retos de traducción similares, como llevar a Esperando a Godot, de Samuel Beckett, y El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry a la lengua de los mexicas.