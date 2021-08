Defiende Klopp austeridad del Liverpool

El técnico Jurgen Klopp celebró la extensión de contrato del defensor estelar Virgil van Dijk con el Liverpool y defendió el viernes la relativa austeridad del club en comparación con el despilfarro de algunos de sus rivales en el periodo actual entre temporadas, señalando que "no podemos gastar dinero que no tenemos''.Van Dijk firmó un nuevo acuerdo hasta 2025, un voto de confianza enorme de parte del Liverpool a un jugador que en 10 meses no ha participado en un partido competitivo debido a una lesión seria de rodilla sufrida a inicios de la temporada pasada.Luego de una etapa de rehabilitación que incluyó cuatro juegos amistosos, con una actuación de 70 minutos en el más reciente, el domingo ante el Athletic de Bilbao, Van Dijk espera ser titular por primera vez desde octubre en el primer compromiso del Liverpool en la Liga Premier, el sábado frente al Norwich."Me siento listo para el fin de semana, veremos qué decide el técnico'', señaló Van Dijk, de 30 años y cuyo contrato previo expiraba al finalizar 2023.Klopp dijo que aún no ha tomado una decisión al respecto, aunque indicó que Van Dijk bien podría ser titular."Él ahora lleva tres semanas y media entrenando con el equipo y ha tenido minutos en diferentes partidos'', subrayó el timonel alemán.Mientras que el Manchester City y el Chelsea han establecido nuevos récords propios en cuotas _de 139 y 135 millones de dólares, respectivamente_ para adquirir a Jack Grealish y Romelu Lukaku y el Manchester United desembolsará hasta 150 millones de dólares en Jadon Sancho y Raphael Varane, la única cara nueva en el Liverpool es el defensa central Ibrahima Konate por una cifra reportada en 50 millones.Klopp sugirió que el Liverpool no hará más contrataciones y agregó que los Reds "no se pueden comparar con otros clubes''."Obviamente ellos no tienen límites'', dijo, luego de haber mencionado previamente a Chelsea, City y Paris Saint-Germain, cuyos propietarios son de Rusia, Abu Dabi y Qatar. "Tenemos límites. Pero en los últimos cuatro años hemos sido muy exitosos incluso con límites".Ante la pregunta específica de por qué el Liverpool no buscó un reemplazo de Georginio Wijnaldum, que al finalizar su contrato optó por sumarse al PSG en el periodo entre campañas, Klopp dijo que él tiene las opciones suficientes en su plantel para cubrir la ausencia del mediocampista holandés. Los jugadores jóvenes Curtis Jones y Harvey Elliott se preparan para tener roles más importantes en el equipo esta temporada."Estoy en mi sexto año aquí y aparte del año en que contratamos a Ali (Alisson) y Virg (Van Dijk), siempre es lo mismo _parece que nunca hacemos los fichajes suficientes, no hacemos lo suficiente'', sostuvo Klopp. ``Pero creo que lo más importante, y creo que los aficionados están de acuerdo, es contar con un grupo unido que sea divertido ver jugar, luchas juntos, que esté comprometido al 100% con el club y los valores. Eso lo tenemos.``No podemos simplemente agregar jugadores al plantel y decir, `Veamos cómo funciona eso'. Uno tiene que lidiar con el equipo todo el año''.El Liverpool ganó la Liga Premier por 18 puntos en la temporada 2019-20, y la campaña pasada terminó en el tercer lugar, 17 puntos detrás del City.verpool ganó la Liga Premier por 18 puntos en la temporada 2019-20, y la campaña pasada terminó en el tercer lugar, 17 puntos detrás del City.