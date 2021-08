Dejan sin recursos a centros científicos

00 min 30 seg

Jorge Cano

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La promesa del Gobierno de respaldar el gasto de los centros de investigación, una vez que comenzó la eliminación de sus fideicomisos, no se ha cumplido.La propuesta era que, ya sin los fideicomisos que financiaban la actividad de estos centros, los recursos provendrían del presupuesto federal, sin embargo, actualmente la mayoría de los centros de investigación acarrean retrasos presupuestales.Según datos de la Secretaría de Hacienda, en lo que va del año, 21 de 27 centros de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presentan retrasos en su asignación presupuestal, que van desde el 3 al 73 por ciento dependiendo de la institución.En el agregado, se debían de pagar 3 mil 909 millones al mes de mayo a los 27 institutos, pero se acumula un subejercicio de 732 millones de pesos."Apenas alcanza para pagar la luz y el agua, pero no hay dinero para nuevos equipos ni para mantenimiento."Estamos recurriendo al deshuesadero de equipos. Usamos las piezas de unos equipos para actualizar otros", acusó un investigador que solicitó anonimato por temor a represalias.Anteriormente los recursos de los fideicomisos estaban etiquetados exclusivamente para el quehacer científico.Ahora, los investigadores dependen más de recursos extraordinarios, como convocatorias internacionales para fondear sus investigaciones, y un problema adicional es que, al no contar con recursos garantizados, deben dedicar más tiempo a procesos de fondeo que de investigación.Asimismo, el gasto presupuestario que llega de Hacienda se libera en marzo y se deberá de ejecutar para finales de octubre, por lo que hay un margen limitado para la planeación.Esto se agrava porque del presupuesto 2021, se tuvieron que saldar facturas que ya estaban comprometidas y que se iban a pagar con los fideicomisos.En términos porcentuales destaca el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ) con un retraso de 49 por ciento o 108 millones de pesos al mes de mayo, más de los 78 millones con los que contaba en su fideicomiso.