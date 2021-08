Denuncian ante INE propaganda sobre consulta

04 min 00 seg

Erika Hernández

Hora de publicación: 13:36 hrs.

El PAN interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que investigue si Morena y los Gobiernos federal y de la Ciudad de México o algún ente prohibido pagaron la propaganda que apareció en vialidades y sistemas de transporte sobre la consulta popular del domingo pasado.En su recurso, el Partido Acción Nacional (PAN) afirma que existió uniformidad en la publicidad, y se registró en sitios altamente costosos, como espectaculares y megapantallas en vías rápidas de la capital o calles principales, así como carteles en líneas del Metro, Metrobús y Tren Ligero.La Constitución establece, precisa el blanquiazul, que el INE es el único facultado para contratar tiempos de radio y televisión, pero se debe establecer si los partidos, autoridades o particulares están autorizados para pagar propaganda en un tema que no les compete, al ser un ejercicio ciudadano organizado por el organismo electoral."Lo cierto es que hubo toda una campaña desplegada a lo largo y ancho del País en donde Morena, servidores de la nación y demás personas pudieron haber sido pagadas por el Gobierno federal y del de la Ciudad de México o por el propio partido para promocionar la mal llamada consulta popular para llevar a juicio a Expresidentes", se lee en el documento presentado por el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón."Se debe cuestionar el origen de los recursos con los que se ha financiado tal campaña y su despliegue a lo largo de todo el territorio nacional, esto contraviene las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con la formalidad que debe observar el INE y los partidos respecto a la consulta popular".En las 40 páginas de la queja, se muestran fotografías de la publicidad, tanto la desplegada por los líderes y dirigencia nacional de Morena y la organización Juicio contra ex Presidentes, dirigida por Diego Hernández, ex ayudante del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y estudiantes de Ayotzinapa, así como espectaculares, carteles, mantas y folletos que se distribuyeron en entidades.Por ejemplo, se añade, se debe indagar si a ciudadanos que colocaron vinílicos afuera de sus casas con la imagen de ex Presidentes se les regaló, y quién lo hizo."Casualmente, el diseño, las expresiones y demás elementos son los mismos promovidos por particulares aparecidos en las calles y los difundidos en las páginas de redes sociales de los líderes de Morena. Ante la presunta conducta infractora es menester de la autoridad fiscalizadora detone sus facultades a fin de investigar si la estrategia de difusión y promoción de la consulta popular fueron financiados por Morena y, en su caso, imponga la sanción que en derecho corresponda", se explica.Sobre la exigencia de investigar al Gobierno de la Ciudad de México, justifica que existe una sola empresa que tienen concesionado el servicio de publicidad en los diversos sistemas de transporte, y actúa en coordinación con la autoridad capitalina."Es necesario que la autoridad, tanto contenciosa como electoral, despliegue sus facultades investigadoras a efecto de requerir al Gobierno de la Ciudad de México, al titular del sistema de transporte colectivo metro, así como la empresa referida o cualquier otra que fuera señalada por tales autoridades, para que informen la existencia de los contratos motivos de la publicidad denunciada, el monto y la duración de los mismos", se agrega."A partir de ello, el INE tenga elementos que le permitan fincar las responsabilidades que correspondan y en su caso imponer la sanciones a tenientes en materia contenciosa y de fiscalización".Durante la sesión del Consejo General de ayer lunes, el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gerardo Triana, se unió a la exigencia de investigar esa propaganda."Aquí hay un tema de fiscalización en donde una indagatoria e investigación de esta autoridad nos deberá de acercar a la responsabilidad de los recursos utilizados en esa propaganda desmedida que, incluso, puede rayar en una utilización de recursos público o bien recursos privados en un proceso electivo", dijo.El domingo, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que se investigará la procedencia de los recursos, pues los partidos no deben invertir en esto."Si los partidos le ocultan al INE gastos o ingresos que no reportaron, se le sanciona con toda severidad. Los partidos no tendrían por qué gastar en esto. Hay una discusión abierta. En todo caso se les va a fiscalizar sus cuentas y respecto del gasto, pues ojalá quien haya gastado, tendremos que averiguarlo, lo vamos a indagar. Quién pagó y si estaba legitimado o no para hacerlo y si el dinero viene de fuentes legales o no", aseveró.