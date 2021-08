Denunciará alianza ante OEA 'narcoelección'

00 min 30 seg

Claudia Salazar

Hora de publicación: 16:09 hrs.

El lunes los dirigentes del PAN, PRI y PRD acudirán ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral de este año.También presentarán la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que se conozca a nivel internacional la forma en como operó el narcotráfico e influyó en los resultados.En la plenaria de los diputados electos de la coalición Va por México, el presidente del PAN, Marko Cortés, señaló que enfrentaron no sólo al Presidente de la República, quien metió el cuerpo entero en la elección, afirmó, sino también al crimen organizado en diferentes zonas."Enfrentamos una elección con la intervención de grupos criminales, amedrentando, amenazando, persiguiendo, secuestrando, golpeando y hasta matando a muchos de nuestros candidatos y líderes políticos."Por eso lo denunciamos los dirigentes nacionales, y por eso el próximo lunes los tres dirigentes nacionales estaremos frente a Luis Almagro en la OEA, en Washington, presentando una queja, denuncia y relatoría de esa intervención, de los grupos criminales en un proceso electoral", mencionó.Destacó que la relatoría de hechos describirá cómo desde la determinación de los candidatos se entrometió el narcotráfico, así como durante la campaña, el día de la jornada y en el tiempo poselectoral para que no impugnaran en procesos apretados."Así fue la elección, esto no puede quedar así, lo vamos a hacer en OEA y lo vamos a hacer en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y eso es parte del trabajo conjunto que debemos hacer por México", expuso Cortés.Por su parte, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, manifestó que en varias zonas las votaciones se llevaron a cabo en medio de la delincuencia electoral y delincuencia organizada."El sello de la violencia y de los delitos electorales deben ser desterrados. Lo urgente, lo éticamente necesario, es desterrar la violencia de la competencia política."La violencia electoral no puede estar presente y amenazarnos. Nos conduce a una participación que no equitativa, vulnera la democracia y nos conduce al autoritarismo", mencionó en su intervención.Agregó que es necesario insistir con un rotundo "no" al ambiente de violencia en los procesos electorales y a que haya candidatas y candidatos amenazados.El dirigente perredista, Jesús Zambrano, deploró que, ante todos los problemas que hay en el País, el Gobierno siga ignorando el caso de la inseguridad y evite confrontar al narcotráfico."Los problemas del País se exacerban y se acumulan ante un Gobierno que no tiene rumbo, como es la pandemia, la inseguridad está al alza y el crimen organizado está metido de lleno en procesos electorales, con la complacencia y agradecimiento público del Gobierno, es algo que nos avergüenza a todos", expresó.