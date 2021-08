Desarrolla Disney robots inteligentes de sus personajes

03 min 00 seg

The New York Times

Ya no es 1963

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Iba en camino a conocer a Groot.No un Groot de imitación que aparece en video o en esos bromosos goggles de realidad virtual.La hermética división de investigación y desarrollo de Walt Disney Co., Imagineering , había prometido un Groot que caminaba, hablaba y expresaba emociones, como si el personaje arbóreo de los Avengers hubiera saltado de la pantalla y viviera entre nosotros.Pero primero tenía que encontrarlo. El GPS me guió hasta una bodega en una calle cerrada en Glendale, un suburbio de Los Ángeles.El lugar parecía abandonado. Pero tan pronto me estacioné, un hombre apareció sospechosamente detrás de un árbol de jacaranda.Sí, me habían dado una cita. No, no llevaba dispositivos ocultos para grabar. El hombre hizo una llamada y fui llevado al interior de la bodega, entrando por una puerta sin marcas detrás de un basurero.Al fondo, cerca de una cortina negra, una pequeña mano arrugada me saludó con un ademán, se trataba de Groot.Medía alrededor de un metro de estatura y se abrió paso hasta mí con los ojos bien abiertos, como si hubiera descubierto una nueva forma de vida misteriosa. Me miró de arriba a abajo y me presenté.Cuando me quedé callado, cambió su conducta. Dejó caer los hombros y parecía verme con ojos de cachorrito. "No estés triste", le dije. Me sonrió y ejecutó unos pasitos de baile antes de balancearse sobre un pie con los brazos extendidos.Quería abrazarlo y llevármelo a casa."Una nueva tendencia que está llegando a nuestros animatronics es un nivel de inteligencia", comentó Jon Snoddy, un alto ejecutivo de Imagineering. "Más realista y más fantástica".Volteó a ver a Groot con ojos de adoración. "Este cuate representa nuestro futuro", aseguró. "Es parte de cómo nos mantenemos relevantes".Los robots han sido parte de la fórmula especial en los parques temáticos de Disney desde los 60, cuando Walt Disney introdujo "los audio-animatronics", como describía las figuras mecánicas con movimientos coreografiados.Había muñecos cantando sin parar en el paseo Small World, piratas saqueadores del Caribe y Abraham Lincoln dando el discurso de Gettysburg. La tecnología fue un gran éxito, cautivando a generaciones de niños y ayudando a convertir a Disneyland en California y Walt Disney World en Florida en referentes culturales y negocios colosales.Los 14 parques temáticos de Disney por todo el mundo atrajeron a 156 millones de visitantes en el 2019, y la división de Parques, Experiencias y Productos de Disney generó ingresos de 26 mil millones de dólares.La pandemia del coronavirus trastocó severamente las operaciones durante un año, pero las masas han regresado. El tiempo de espera para subir al bamboleante Tren de la Mina de los Siete Enanos en Disney World recientemente era de dos horas y 10 minutos -con todo y el riesgo de la variante Delta.No obstante, Disney tiene un predicamento a largo plazo. El ritmo cada vez más acelerado de la vida cotidiana, los avances en la tecnología personal y el panorama rápidamente cambiante de los medios están transformando lo que los visitantes quieren de un parque temático.Disney sabe que tiene que concebir una nueva generación de atracciones espectaculares arraigadas en la tecnología si quiere seguir atrayendo los dólares de las familias vacacionistas.