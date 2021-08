Desarrollo sostenible: impúlsalo con este proyecto

En el marco del Día Internacional de la Juventud, celebrado anualmente cada 12 de agosto, la iniciativa Pacto Mundial México presentó en transmisión virtual la convocatoria Juventudes transformando México.Dicha iniciativa consiste en capacitar a 350 jóvenes mexicanos cuya edad oscile entre los 18 y 29 años en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, así como en la agenda 2030 para impulsar nuevos proyectos en pro del bienestar social y la preservación del planeta.Para lograrlo, el proyecto se subdivide en dos: Cambio sostenible y Promotores de los ODS.En el primero, se instruirán a 150 personas como agentes de cambio para que desarrollen 30 proyectos sociales sostenibles capaces de dar respuesta a diversas problemáticas sociales en sus comunidades. Cada equipo estará conformado por 5 individuos.Los participantes contarán con 12 horas de formación por parte de la asociación civil nah hub y recibirán un capital semilla de 5 mil pesos para la adquisición de materiales.El registro a este programa requiere que los interesados compartan un video de máximo tres minutos en el que se explique la idea a desarrollar, la localidad y dé respuesta a la pregunta: ¿Qué los motivó a ser un agente de cambio?.En tanto, la segunda convocatoria, Promotores de los ODS, está dirigida a 200 universitarios inclinados por aprender sobre los elementos teóricos y la aplicación de los 17 ODS en el contexto actual mexicano.Los alumnos seleccionados recibirán 10 horas de formación especializada y las herramientas para promover tanto la Agenda 2030 como los ODS en el País.El registro es individual y se efectuará a través de un video de máximo tres minutos en el que se aborde quién narra, qué lo motiva a ser un promotor de los objetivos y cuál es el papel de las universidades en el cumplimiento de la Agenda 2030.Cabe destacar que los 350 integrantes de Juventudes transformando México recibirán un Buscador Rápido de las Metas de los ODS, herramienta donada por Pacto Mundial, CEMEX e YZ Proyectos de Desarrollo que les permitirá identificar las 169 metas específicas de los ODS.De acuerdo con Rosa Morales, presidenta de YZ Proyectos de Desarrollo, este dispositivo está basado en un modelo sueco y cuenta con un eje educativo de largo alcance que arrancará en México y se espera llegue al resto de Latinoamérica.Ambas convocatorias vencen el 27 de agosto; los resultados se darán a conocer el 1 de septiembre.A decir de Alejandro Cruz Corona, director general de naj hub A. C., los interesados no requieren conocimientos previos para aplicar.Además de Pacto Mundial México, naj hub A. C. y YZ Proyectos de Desarrollo, Juventudes transformando México cuenta con el apoyo de otros corporativos, asociaciones e instituciones educativas, tales como CEMEX, el Centro Mexicano para la Filantropía, Nestlé, AIESEC, El Colegio de México, la Universidad Anáhuac México, el Tecnológico de Monterrey, The Hunger Project México, ONU Mujeres, Inmujeres y SDSN México, por mencionar algunos.En su intervención, Martha Herrera, directora de impacto social en CEMEX y presidenta del Pacto Mundial México, afirmó que los jóvenes son relevantes agentes de cambio gracias a su inquietud, espíritu innovador, actitud versátil, creatividad y pensamiento crítico."Son éstas las cualidades que hacen de ustedes, nuestros jóvenes, las y los líderes que hoy más que nunca se requieren para responder con realismo y convicción al clamor del planeta", afirmó."Somos conscientes de la urgencia en la que se necesitan estos cambios y las transformaciones en los sistemas. No hay tiempo de espera (...) el dolor de las personas en situaciones de vulnerabilidad sobre todo nos llama a la atención colectiva".En este mismo sentido, Leonor Calderón, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, aseveró que las juventudes son los principales agentes de cambio en el avance de la agenda 2030."La juventud ha estado presente en todo y (...) son las personas jóvenes quienes mejor conocen hacia dónde nos estamos dirigiendo y cuál es el escenario que quieren a futuro", enfatiza."Las personas adultas tuvimos muchas fallas en la tarea que hicimos: no estamos entregando un mundo perfecto (...) y no podemos mirar para otro lado. Todas las generaciones hemos sido responsables y sobre todo las generaciones que llevamos más tiempo en este planeta".