Descarta INFO documento sobre causas de muertes

02 min 30 seg

Selene Velasco

Hora de publicación: 19:25 hrs.

El INFO CDMX descartó contar con algún documento en el que se haya solicitado al Gobierno de la Ciudad de México no permitir el acceso a las causas de muertes en las actas del Registro Civil, información que utilizaban analistas independientes antes de que se ocultara.REFORMA publicó que analistas como Mario Romero Zavala, Laurianne Despegüel, Sarahí Aguilar y Moisés Arizpe interrumpieron sus análisis sobre exceso de mortalidad, luego de que el Gobierno capitalino bloqueó diversos campos en sitios oficiales, como las causas de muerte en actas oficiales.Durante su comparecencia ante el Congreso en marzo de 2021, José Peña, titular de la ADIP, reconoció haber pedido que se evitara la consulta de dicha información.Ante diputados afirmó que esto obedecía a una petición del INFO y aseguró además que esa información no abonaba a la transparencia y vulneraba a las personas."El INFO de la Ciudad de México nos hizo una nota justamente sobre lo delicado de que alguien pueda acceder, podía acceder a esta información y personalmente di la instrucción de que se evitara la descarga de las actas de defunción con toda esta información porque no abonan absolutamente nada a la transparencia", dijo entonces el funcionario.Diputados y analistas pedían que se protegieran las identidades y datos personales delicados, pero que se permitiera la consulta de las causas para poder analizar de forma independiente el impacto de la pandemia de Covid-19, según las actas oficiales, pero ello no se hizo.Tras ello, el INFO descartó contar con alguna petición al respecto en una respuesta oficial enviada al PAN capitalino."No se localizó documento o expresión documental que se parezca a la descrita por la persona solicitante en el cuerpo de la petición", respondió.Federico Döring, diputado del PAN, señaló este lunes que el titular de la ADIP mintió al Congreso local y dijo que es una barrera a la transparencia de datos reales sobre el exceso de mortalidad por la pandemia en CDMX."Se mintió al decir que fue a petición del INFO, nosotros le hicimos la consulta dos días después de que se saboteó el software para preparar la comparecencia Merino y la Consejería Jurídica tampoco tuvo conocimiento."Se vuelve una mecánica constante la manipulación de datos sobre exceso de mortalidad por medio de las actas de defunción de la ciudad, debe quedar en evidencia que nunca fue a petición del INFO CDMX, nunca fue una queja ciudadana y la decisión se tomó antes e incluso, de hacer la consulta al organismo autónomo encargado de cuidar nuestros datos personales", destacó Döring.