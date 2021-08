Descartan negociación defensores de Huerta

00 min 30 seg

Viridiana Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La defensa del diputado federal separado Saúl Huerta afirmó que su cliente no negociará su libertad en la etapa intermedia de los dos juicios que enfrentará."No vamos a ceder a ningún tipo de negociación, porque se ha vislumbrado un móvil económico bastante fuerte que ha movido a posibles víctimas y que ha movido también a abogados", señaló el abogado Wilfrido Castillo.Agregó que una persona "inocente" no llega a acuerdos ante un proceso judicial que tiene inconsistencias. Y, aunque hubiera la posibilidad de que el morenista consiguiera su libertad a cambio de dinero, no tomarán es vía.El poblano al que le fue retirado el fuero el 11 de agosto fue vinculado ayer a proceso por un segundo caso relacionado con una denuncia de abuso sexual equiparado y agravado.El juez dio dos meses 25 días para el cierre de la investigación y fijó prisión preventiva como medida cautelar justificada, por lo que seguirá en el Reclusorio Varonil Oriente.En la audiencia, la Fiscalía capitalina aclaró que la posible víctima no era menor de edad cuando habrían ocurrido los hechos, de acuerdo con el legista.La agresión habría ocurrido el 30 de julio de 2019. La víctima asegura que no denunció en su momento por temor a represalias... y por vergüenza.Castillo dijo que se autorizó una investigación complementaria a favor de la defensa y se averigua para saber el móvil de las imputaciones.Indicó que se preparó una investigación propia, que tienen un grupo de peritos privados y un equipo científico para desvirtuar las imputaciones en contra de su defendido.La Fiscal, Ernestina Godoy, ha insistido en que hay pruebas contundentes para demostrar la responsabilidad de Huerta.Esta vinculación a proceso se suma a otra que le fue dictada la semana pasada por violación equiparada agravada en contra de un menor de 15 años de edad. Los hechos relacionados con este proceso ocurrieron el 20 de abril en un hotel de la Alcaldía Cuauhtémoc.