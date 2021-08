Descartan prohibir aseguramientos a 3 implicados en 'Estafa'

Abel Barajas

Hora de publicación: 17:45 hrs.

Un juez federal rechazó prohibirle a la Fiscalía General de la República llevar a cabo el aseguramiento o confiscación de los bienes de tres ex colaboradores de Emilio Zebadúa, ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, en una investigación de la Estafa Maestra.María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, negó a los indiciados una suspensión definitiva para esos fines y con la que también pretendían que la FGR fuera obligada a archivar la indagatoria por falta de elementos.La suspensión fue negada a Sonia Angélica Zaragoza González, ex directora de Recursos Humanos; Humberto René Islas Cortés, ex director de Recursos Materiales; y Jaime Arturo Perucho Pineda, ex director de Almacenes y Activo Fijo, todos ellos de la desaparecida Sedesol.El 7 de junio pasado los ex funcionarios presentaron esta demanda de garantías, reclamando la omisión de la Fiscalía para decretar el "carpetazo" o no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa PGR/UEIDCSPCAS/FECCSPF/MV/247/2015.También pidieron suspender cualquier posible orden de confiscación de bienes dentro de la misma indagatoria, relacionada con la Estafa Maestra.La juez consideró que no podía dar una suspensión con efectos restitutorios y poco después también determinó sobreseer o cancelar el trámite del amparo, remitiéndolo a Antonio González García, Juez Segundo de Distrito en esa materia, ya que éste lleva otro juicio de garantías de los quejosos contra la misma investigación.De hecho, en marzo pasado González García también canceló el trámite de un amparo presentado por Zaragoza, Islas y Enrique Prado Ordóñez, ex director de Adquisiciones y Contratos de Sedesol, con el que buscaban que la FGR resolviera la misma investigación, argumentando que el delito estaba prescrito.Una de las investigaciones en las que se implican a Zaragoza y Prado es la de un supuesto contrato indebido que en marzo de 2015 otorgó la Sedesol a la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), por 124 millones 100 mil pesos.El convenio tenía como objetivo aplicar Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y urbanas, para localizar a las personas en situación de pobreza extrema alimentarias en las 32 entidades federativas.Según la FGR, la Sedesol suscribió el acuerdo sin realizar un estudio de mercado, ocasionando una afectación al erario porque no se contó con una valoración de las condiciones de precio, calidad y financiamiento.En ese trato los funcionarios de la secretaría tampoco habrían verificado la capacidad técnica, material y humana de la UIEM para prestar los servicios, además de que la Universidad subcontrató más del 49 por ciento del monto del contrato original, tope que le impone el Reglamento de la Ley de Adquisiciones.Ninguno de los quejosos en el amparo han sido imputado ni procesado por esta indagatoria.