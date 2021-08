Descubre dónde puedes ver las obras de Sharon Muss

03 min 00 seg

LUCÍA MARTÍNEZ PEDERZINI

Hora de publicación: 15:17 hrs.

Sharon Mussaly es fotógrafa de producto y publicidad desde hace casi 20 años y, aunque siempre tuvo un interés por la creación artística, fue hasta 2017 que empezó a estudiar sobre el tema y perseguir este sueño de manera profesional."Al mismo tiempo que estudiaba, iba creando. Me ayudaron muchísimo todas las bases que ya tenía de fotografía en cuanto a composición, luces, sombras, todo ese modo expresivo y de ahí no pare", contó.Aunque tiene una trayectoria de solamente algunos años, Sharon ya ha participado en aproximadamente 17 muestras colectivas, además de haber expuesto en lugares como Berlín, Nueva York y Laguna Beach. Este año, además, va a formar parte de un proyecto de la Biblioteca Nacional de Madrid en la que eligieron a un creador contemporáneo de 70 países."Soy una adicta de estarme sobrepasando en límites. Si ahorita ya llegué a España y este año también voy a ser artista Mexicráneos, entonces quiero más. Me voy a meter a estudiar Curaduría y un poco más de formación en cuanto a cuerpo de obra. Ponerme retos y romperlos. Esa es mi meta", platicó la egresada del Centro de Arte Contemporáneo Saúl Serrano.Su obra nace de la unión de sus dos pasiones. De hecho, es justo a través de las imágenes que salen de su cámara que se inspira y encuentra la manera de expresar sus sentimientos."Mi proceso creativo siempre parte de con qué fotografía voy a trabajar en la mayoría de los casos. Mi obra en sí es un autorretrato introspectivo, conjugado con el momento que estoy viviendo", describió."Lo primero, antes de empezar, es darme cuenta cómo estoy en ese momento, qué quiero expresar, qué cosas han sido las que me movieron alguna emoción y de ahí parto. Entonces, busco todas las referencias que me lleven a poder materializar lo que estoy sintiendo".Ahora, Sharon será parte de la exposición colectiva "Identidades", la cual abierta al público del 23 al 29 de agosto en la galería SophArt en Polanco y mostrará dos de sus piezas: "La manzana de la discordia" y "Ego"."Escogí esas dos porque se comunican y tienen parte de esta identidad que yo veo entre el hombre y la mujer y cómo se relacionan", explicó la creativa.Además, también es fundadora de La Cuna, una plataforma digital que desde principios de 2020 se dedica a difundir y comercializar el trabajo de fotógrafos que, como ella, han luchado por encontrar un espacio para promover sus imágenes."Soy una creyente total de que el arte enriquece a los espacios, a los seres humanos y es capaz de hacernos cambiar de ánimo y entrar en introspección. Entonces se me hizo una buena idea apoyar a fotógrafos que no han tenido la oportunidad de exponer su obra y que sea valorada, porque es un punto que hace mucha falta", mencionó.