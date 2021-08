Desea AMLO a Fox y Sahagún que se recuperen

01 min 00 seg

Claudia Guerrero y Pedro Sánchez Briones

Hora de publicación: 10:03 hrs.

Al recordar que Maru Campos, Gobernadora electa de Chihuahua, está enferma de Covid-19, Andrés Manuel López Obrador afirmó que desea que le vaya muy bien al ex Presidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, quienes fueron hospitalizados a causa del virus."Tuve con ella (con Maru) una buena reunión, sé que no estuvo con nosotros porque fue invitada a estar acompañándonos, porque está enferma, tiene Covid, le deseo que se recupere, que le vaya muy bien."Como también deseo que le vaya muy bien, que se recupere, que se alivie el Presidente Fox y su esposa", declaró.El sábado, Sahagún confirmó vía telefónica que se encontraba con su esposo en León, Guanajuato. Una fuente del PAN añadió que fueron hospitalizados por rutina, para descartar cualquier complicación.El periódico AM reportó que la pareja se encuentra internada en el Hospital Ángeles de León desde el viernes sin que presentaran síntomas graves.