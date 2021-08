Desechan amparo de Toledo para frenar desafuero

Una jueza federal desechó hoy, por notoria improcedencia, un amparo del diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez para detener el proceso de desafuero en su contra, solicitado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) para acusarlo de enriquecimiento ilícito.Dinorah Hernández, jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa, rechazó admitir a trámite la demanda presentada por Toledo el viernes pasado, al considerar que los actos de la Cámara de Diputados durante un proceso de declaración de procedencia, también conocido como desafuero, no son impugnables ante el Poder Judicial."El presente juicio de amparo resulta improcedente, debido a que los actos reclamados por el promovente derivan de las atribuciones conferidas en la Constitución en exclusiva a la Cámara de Diputados, contra la cual, no procede el juicio de amparo, incluso aquellas realizadas por la Sección Instructora, por lo que los actos realizados de conformidad con las funciones que le fueron otorgadas Constitucionalmente no pueden ser materia del mencionado juicio", resolvió la jueza.Este miércoles, el Pleno de la Cámara realizará un periodo extraordinario para votar el dictamen de su Sección Instructora, que propone retirar la inmunidad a Toledo, diputado del Partido del Trabajo, para que la FGJ pueda ejercer acción penal en su contra ante un juez.Por tanto, el ex Jefe Delegacional en Coyoacán ya no tendrá tiempo de que un Tribunal colegiado revise el desechamiento de su amparo, antes de que la Cámara vote el desafuero.Según la Fiscalía, Toledo gastó 7.3 millones de pesos entre marzo de 2010 y febrero de 2011 para comprar un departamento en Cuernavaca, una finca en Tlalpan y una camioneta, pero solo pudo justificar ingresos de 5.1 millones de pesos, incluido un préstamo de 3.5 millones de pesos que recibió de la Cámara de Diputados, donde fue legislador por el PRD de 2009 a 2012.Además, entre 2012 y 2018, cuando fue Delegado en Coyoacán y diputado local, Toledo recibió depósitos en sus cuentas bancarias por 20.8 millones de pesos, de los que, según la FGJ, solo 9.4 millones fueron justificados.En su dictamen, la Sección Instructora consideró que solo 1.5 millones de pesos de estos depósitos tuvieron un origen no justificado, pero llamó la atención sobre la compra de dos departamentos en 2019, ingresos de 2.5 millones de pesos en efectivo declarados por Toledo en 2017, y pagos de consultoras que según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tendrían la capacidad para ello.El pasado 6 de junio, Toledo fue reelecto como diputado federal, pero ahora por Morena y registrado en un distrito de Puebla.Si para el 1 de septiembre está privado de su libertad, no podrá asumir el cargo.Además de Toledo, la Cámara votará mañana el desafuero de Saúl Huerta, diputado morenista acusado de abuso sexual contra un menor.