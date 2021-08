Detienen unidades de la Ruta 36 por falta de gas

03 min 00 seg

Alejandro León

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Al menos seis microbuses de la Ruta 36, que va de Xochimilco a Coyoacán, dejaron de prestar servicio al público tras quedarse sin gas LP por el desabasto.La mayoría de los vehículos había llenado sus tanques previo a la escasez, pero, desde el martes, seis de éstos quedaron fuera de circulación, explicó Daniel Mejía, encargado de oficina de la Ruta."Los que no se previeron, porque no traen tanques llenos, ya se empezaron a apagar, tengo cinco, seis, al día de hoy, mañana posiblemente sean 10 o 15, porque ya me empieza a mermar, hasta el punto que nos quedemos sin unidades", comentó Mejía."Todos los días me va a pasar exactamente lo mismo, ya no voy a poder sacarlos porque tienen (combustible) para llegar a la gasera nada más; si los mando a dar una vuelta, se van a quedar tirados".Aunque la Ruta cuenta con 255 unidades, la disminución de usuarios por la pandemia provocó que sólo operen 125 microbuses, cuyos conductores han constatado el incremento en el precio del combustible, que pasó de 8 pesos a 11.52.