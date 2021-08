Detienen vecinos al Tren Suburbano

Alejandro León

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En protesta porque la ampliación del Tren Suburbano afectará la movilidad de 15 mil habitantes de diferentes colonias, vecinos del Municipio de Tultepec impidieron que trabajadores comenzaran a hacer labores con maquinaria pesada.Los habitantes explicaron que, con el proyecto que forma parte del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, ya no tendrían acceso a una de las avenidas principales de colonias como 10 de Junio, Ejido Teyahualco o El Arenal.Razón por la que tendrían que desplazarse 2 kilómetros para buscar una alternativa vial.Los inconformes aclararon que no están en contra del Tren Suburbano, si no que con la obra dejarían "encerrados" a los vecinos.De acuerdo con reuniones que han tenido con directivos del Gobierno federal, los colonos han podido saber que la construcción se haría en aproximadamente 1.8 kilómetros de Avenida Doctores, donde hay un derecho de vía de Ferrovalle.La ampliación del Tren Suburbano será de Lechería, en Tultitlán, a Xaltocan, en el Municipio de Nextlalpan.Jonathan García, delegado de la Colonia 10 de junio de Tultepec, detalló que han propuesto a los trabajadores de Gobierno que sea elevado en ese tramo para evitar afectaciones a los vecinos.Consultado al respecto, el Ayuntamiento de Tultepec advirtió que Avenida Doctores se vería prácticamente cerrada con el proyecto que les ha presentado el Gobierno federal.El próximo viernes fueron convocados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal para que les sea planteada una solución alternativa.