No somos ingenuos, falta competencia en gas, dice AMLO

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Hora de publicación: 09:43 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su Gobierno no es "ingenuo", pues no solo se trata de fijar un precio máximo al gas, y que no ve mal entregar más permisos de distribución porque falta competencia."Lo que tú estás planteando es que se entreguen más permisos de distribución, yo no lo veo mal, lo que queremos es que sea un precio justo", afirmó en conferencia."El Gas Bienestar tiene ese propósito, porque no se va a resolver nada más con el precio máximo, no somos ingenuos, tendríamos que estar colonia por colonia multando."Miren cómo venía el gas, ya volvió a su precio, sin embargo, hacia adelante hace falta la competencia, es importantísimo, es como las democracias, si hubiese un solo partido harían lo que les diera la gana".El Mandatario ordenó a la Profeco atender a los comisionistas que reclamaron que fueron excluidos en la nueva política para fijar los precios del gas y quitarles ganancias."Yo les agradezco mucho porque esto ayudó a la gente, al pueblo. Que ayer vienen y manifiestan 'nos están dejando sin empleo' no es el caso, se debe pensar en el interés de las mayorías"."En el caso de los concesionarios hay una inconformidad, ayer protestaron, hay diálogo y ya instruí a Ricardo Sheffield que los reciba", indicó.Ayer, los comisionistas del gas salieron a las calles a protestar contra el Presidente, pues aseguraron que antes recibían una comisión de entre 2.50 a 5 pesos por litro vendido, y ahora reciben 50 centavos.