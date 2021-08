Dimos un buen golpe de autoridad.- Reynoso

Félix Zapata

Hora de publicación: 00:18 hrs.

Juan Reynoso, timonel de Cruz Azul , aseguró que La Máquina dio un golpe en la mesa sobre su calidad y mostró que tiene un equipo choncho para refrendar su corona."Hoy se ve fácil pero hay que vivir el día con día, fue inversión pura, hicimos 7 cambios y todos redondearon a la altura, vamos ganando variantes en este plantel, hay gente que está levantando la mano jugando con la Sub 20, los resultados ocupan y el hecho de ir recuperando a los seleccionados, tenemos que entrenar jugando y no es fácil, hoy dimos un buen golpe de autoridad, ratificamos que tenemos un plantel amplio", explicó el peruano tras el duelo."Después de un triunfo como el de hoy, la gente se puede aventurar a calificativos que no son prudentes, como cualquier goleada son accidentes, se conjugaron muchas cosas, acierto y error, lo que tengo que ponderar es que los que no venían jugando hicieron su parte" Reynoso no quiso hablar sobre la posible salida de Orbelín Pineda a España para diciembre. "Tendríamos que hablar del buen nivel de Orbelín, que la verdad cada vez se acerca a su mejor expresión, lo otro es parte del folclor, creo que hoy todos ponderamos la calidad y nivel del jugador, lo humano dentro del grupo", apuntó."Lo otro vamos a ver cómo se resuelve y lo que menos queremos es que alguien tan querido se comente algo que no viene al caso y ni tengo las herramientas para decir si es así como dicen ustedes".