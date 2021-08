Disfruta Natalie Imbruglia el éxito que le trajo 'Torn'

03 min 00 seg

Fernanda Palacios

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A 24 años de su éxito "Torn", a la cantante Natalie Imbruglia no le incomoda que éste continúe siendo el tema favorito de viejos y nuevos fans alrededor del mundo; es más: comparte que incluso se ha hecho la promesa de nunca dejar de tocarlo, pues sabe que es parte fundamental de su carrera."Es increíble que una canción tenga ese impacto por tanto tiempo, estoy muy orgullosa de haber sido parte de algo que ha resonado no sólo con una generación, sino con varias, entonces me siento muy bendecida porque también tuvo un impacto enorme en mi vida en muchos sentidos y la cambió para bien."De hecho, en cuanto vi el éxito que estaba teniendo decidí que siempre llevaría una buena relación con ella y disfrutaría cantarla, porque odio cuando vas a un concierto donde no tocan sus éxitos", expresó Imbruglia en entrevista por video.Gracias a la conexión y fama que obtuvo con este hit, la cantante australiana-británica se hizo de una base de fans, quienes la han apoyado en cada uno de los giros de su carrera, ya sea como cantante con producciones como(2005),(2009) y(2015), y como actriz participando en proyectos como Johnny English "Tengo a los mejores fans en el mundo porque son los más leales y pacientes. No soy alguien que produce materiales constantemente porque hay periodos donde pierdo mi confianza y dejo de hacerlo. Me fui también a estudiar actuación por un tiempo y he ido tomándome mi tiempo para ir encontrando mi camino."Y tener a estos seguidores que me dicen: '¿Sabes qué? Aún así vamos a esperar, sólo apúrate', es genial; que te dejen tener ese espacio para ser creativo es muy lindo, entonces me siento muy afortunada por ellos y por poder seguir haciendo lo que amo", destacó la artista, de 46 años.A seis años de su último material y en medio del confinamiento, la espera finalmente terminó, y junto al guitarrista de The Strokes, Albert Hammond Jr., y el productor Gus Oberg, prepara el lanzamiento de, su nuevo disco de 14 temas que saldrá a la venta el 24 de septiembre y cuyos primeros dos sencillos, "Build It Better" "Maybe It's Great" , ya están disponibles en todas las plataformas."Todos tuvimos que trabajar de manera remota y parece que funcionó debo decirlo. Hice todas las vocales para mi álbum con este teléfono, sin ver a los productores, entonces te muestra que cuando tienes que ser creativo puedes encontrar tu camino y aún así lograr hacer un producto de gran calidad."Todo este álbum fue una celebración de independencia y empoderamiento de tantas maneras y por eso lo llamé así, porque es acerca de esa fuerza y fragilidad y de encontrar ese balance entre ambos, porque ahí es donde uno encuentra su verdadero poder y eso ha sido, y sigue siendo, una gran lección para mi", explicó emocionada.