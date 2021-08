Disminuye 8.6% población blanca en EU en una década

00 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 13:46 hrs.

Los datos del censo 2020 de Estados Unidos mostraron a una población más diversa que nunca. El número de personas blancas en el país cayó por primera vez desde 1790, según información revisada por The Washington Post.La población blanca cayó de 223.6 millones en 2010 a 204.3 millones en 2020, una disminución del 8.6 por ciento, señala el medio."El primer desglose detallado de razas y etnias del conteo de 2020 muestra un país que se ha vuelto más multirracial y racial y étnicamente diverso, especialmente entre los menores de 18 años", apunta.La Oficina del Censo de Estados Unidos informó el jueves que la población estadounidense se volvió mucho más diversa durante la última década, con grandes aumentos en las poblaciones de personas que se identifican como hispanas, asiáticas y de más de una raza.La población afroamericana creció un 5.6 por ciento desde 2010. La población asiática creció un 35 por ciento. La población hispana aumentó en un 23 por ciento. Las personas que informaron tener más de una raza se dispararon, un aumento inesperado que atraerá una atención considerable por parte de los demógrafos.Las personas que se identificaron como blancas no hispanas constituían el 69 por ciento de la población en 2000. El jueves, la Oficina del Censo informó que la proporción es del 58 por ciento. En todo el país, el 36 por ciento de los adultos no son blancos, en comparación con el 25 por ciento de hace una década. Los niños ahora son un 47 por ciento de no blancos, frente al 35 por ciento en 2010.Los nuevos datos muestran que gran parte del crecimiento más rápido ocurrió en los suburbios de algunas de las ciudades más grandes del país, mientras que las poblaciones en muchas áreas rurales disminuyeron en el censo de 2020.Esos datos servirán como base para volver a dibujar 429 distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.En 44 estados y 7.383 distritos legislativos estatales en Estados Unidos el objetivo oficial es garantizar que cada distrito tenga aproximadamente la misma cantidad de personas.Con información de AP y The New York Times News Service