Disney llega a acuerdo de vacunación con sus empleados

ORLANDO.- Walt Disney World ahora exigirá que sus empleados sindicalizados, así como los trabajadores asalariados, estén completamente vacunados contra la Covid-19 para mantener sus empleos en el parque temático en Florida. El acuerdo se alcanzó este lunes con una coalición sindical poco después de que la vacuna Pfizer obtuviera la aprobación total de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).El parque requerirá que los trabajadores muestren prueba de vacunación antes del 22 de octubre para seguir en nómina, aunque pueden solicitar exenciones por razones médicas o religiosas, según un comunicado.Cualquier empleado que no cumpla o no solicite un permiso, será "separado de la empresa con un estado de recontratación pendiente" , según informó el Service Trades Council Union. Antes de los despidos y licencias debido a la pandemia, la coalición cubría a unos 43 mil de los 77 mil trabajadores de Disney World.La compañía de entretenimiento anunció el mes pasado que todos los empleados asalariados y por horas no sindicalizados deberían recibir la vacuna en un plazo de 60 días. También pidió a todos los empleados que trabajaban desde casa que mostraran un comprobante de vacunación antes de regresar al trabajo.Disney realizará eventos de vacunación en el lugar de trabajo para sus empleados durante las próximas semanas , según el comunicado del sindicato.