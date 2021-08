#DomingoGamer Greak: Memories of Azur

Hace casi dos años entrevisté a Gustavo Alcalá y a Rodrigo Fernández, un par de desarrolladores mexicanos que me hablaron sobre el proceso creativo de Greak: Memories of Azur, un videojuego inspirado en grandes títulos como Shovel Knight, Child of Light y The Lost Vikings, entre otros. Este fin de semana reseñamos su ópera prima.