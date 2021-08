'El Retador': una contienda en favor al arte

Froylan Escobar

Un retador tiene el hambre y el coraje para apoderarse del trono 🎤💃🏻🕺🏻 #ElRetador, inicia 15 de agosto a las 8:30 p. m. MEX #ConLasEstrellas pic.twitter.com/sKZpGXpCl9 — El Retador (@ElRetadorMx) July 31, 2021

Un nuevo reality show de canto, baile e imitación llega a Televisa con la producción de Rubén Galindo., programa dominical, estará dividido en tres bloques, uno por cada disciplina. En cada una de ellas se enfrentarán tres participantes entre sí para seleccionar a un ganador en canto, otro en baile y uno más de imitación.Cada uno de ellos tendrá la opción de llevarse los 100 mil pesos que se le otorgan al inicio por haber ganado en la ronda, o bien, enfrentarse al ganador de una semana previa y acumular el doble de la cantidad en caso de ganar.Si permanece durante todo el programa sin ser vencido podría sumar hasta 900 mil pesos. Todo dependerá de su talento y la decisión del público.No hay límite de edad ni de participantes. La conducción correrá a cargo de Consuelo Duval , y en camerinos y redes sociales estará el influencer Berth Oh El jurado que escogerá al mejor de cada categoría está integrado por Itatí Cantoral "El nivel de talento es espectacular. Todos los personajes que vemos en el escenario son campeones; para mí son artistas, grandes estrellas. Aquí compiten entre ellos, y luego, contra el campeón."Ver tres disciplinas, que son baile, canto e imitación, también lo hace súper dinámico y divertido. No es sólo un concurso de canto, que puede resultar predecible; aquí, las tres disciplinas son distintas", afirmó Lucero, en entrevista.apuesta por la diversidad, desde las culturas, nacionalidades o preferencias sexuales, algo que, coinciden los jueces, será un referente para abonar a un cambio de mentalidad en la sociedad e invitar a ser tolerantes y respetuosos."Me parece que está muy bien, no tiene que haber limitantes para cómo es cada ser humano. El mundo está para venir a ser feliz y como quieras ser, esa es la maravilla de la libertad, que puedes tener para ser como tú eres", expresó Mijares.En el caso de Cantoral, la actriz aseguró que este programa ha mejorado la forma como se conduce en la vida, incluso le brinda conocimientos para educar a sus hijos, especialmente a la más pequeña, María Itatí, de 12 años."Creo que va a impactar a muchísima gente, a muchos papás. Va a cuestionar, pero lo que pasa en el escenario es todo lo que el artista siente y quiere ser, lo expresan. El público se dará cuenta de que, a través de su arte, la gente es libre, vuela."Eso es una enseñanza para mí como madre, como ser humano y como mujer, que nosotros, como padres, tenemos que darles a nuestros hijos libertad, y gracias a un programa comonos enseña cómo a través del arte puedes sacar todas tus emociones, te libera y te hace más feliz, te hace mejor ser humano", dijo Cantoral.se estrenará el domingo 15 de agosto, a las 20:30 horas, por Las Estrellas.Itatí Cantoral agradece la disposición y responsabilidad de Gloria Trevi por haber aceptado ser la madrina de Primera Comunión de su hija, María Itatí."Gloria es una persona hermosísima, no pude haber conseguido una madrina mejor que ella. Es una persona que está muy ocupada, tiene mucho trabajo, pero la vi súper comprometidísima, y eso es algo que me emocionó muchísimo; mi hija y las amigas de mi hija admiran a Gloria Trevi."Entonces, un consejo, una palabra de ella, es como que te hablara alguien mucho más importante. Gloria es un ejemplo a seguir. Yo aprecio, admiro, amo y le agradezco infinitamente el compromiso que hizo con mi hija, María", dijo la actriz.