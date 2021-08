El Tri Olímpico, de luz y sombra

Édgar Contreras

De ser el equipo más goleador del torneo a no marcar en la Semifinal.De salvarse contra Brasil gracias al poste, a sellar el destino tras un penal al palo.De arrancar los JO Tokio 2020 sin la etiqueta de favorito, a robarse el corazón de muchos aficionados al futbol.De acariciar la medalla de oro... a pelear el bronce, esos son parte de los contrastes del Tricolor Olímpico.México tuvo personalidad en momentos de apremio. Liquidó a Francia cuando el resultado se cerraba. Acortó distancias contra Japón pese a tener un expulsado. Enfrió la insurrección surcoreana. Supo equilibrar el partido contra Brasil al proponer un juego físico.El Tricolor no enloqueció por la euforia de la goleada en Cuartos de Final ni se quebró por la derrota en Semifinales.En ambos pasajes, el equipo se reunió en círculo para ver hacia adelante, muestra de la unión de grupo y la fortaleza emocional.Futbolistas como Alexis Vega, Johan Vásquez, Sebastián Córdova, Carlos Rodríguez y Luis Romo mostraron sus credenciales para jugar en Europa.Vega se la pasó todo el torneo enviando trazos en diagonal a los extremos, en particular a Uriel Antuna, pero además tuvo gol y hasta una asistencia en la estética anotación de Romo en Cuartos. Vásquez fue el mejor de la línea defensiva, anticipando a los rivales.Estos jugadores alzaron la mano, además, cuando el Tri mayor busca respuestas futbolísticas.Siete jugadores han anotado en lo que va de Juegos Olímpicos. México permanece como el equipo más goleador, con 14 dianas. Alexis Vega, Henry Martín, Sebastián Córdova, Luis Romo, Uriel Antuna, Eduardo Aguirre y Roberto Alvarado han encontrado la red.Contra Brasil, Antuna tuvo la más clara en un mano a mano en el que superó al portero, pero no al central Diego Carlos. Romo también probó fortuna con un tiro a gol, bien desviado por el portero Santos. De la interesante ofensiva al único que le falta un gol es al desequilibrante Diego Lainez.Jaime Lozano no se casó con un 11. Arrancó el torneo con Diego Lainez pegado a la banda derecha y Carlos Rodríguez como medio, pero a medida que avanzó el mismo se percató de que la propuesta del Tri exigía a un jugador más explosivo por el costado, como Uriel Antuna. Ayer dejó en la banca a "Charly" por el mediocentro José Joaquín Esquivel. Al ver que México tenía muchos marcadores, pero no salida, apostó por Rodríguez en una especie de doble contención con Romo, y así cerró el partido ante Brasil.El equipo más goleador se fue en cero en el partido más importante.Jaime Lozano fue más reactivo que propositivo en la Semifinal contra Brasil. Se preocupó más por anular que por inquietar, por eso los laterales Arana y Dani Alves seguían llegando a línea de fondo, ya en el tiempo extra."Era uno de los partidos más difíciles por la escuela que estaríamos enfrentando. Ellos proponen mucho juego, pero hoy cambió y nosotros tuvimos que adaptarnos a eso y pienso que merecidamente estamos en la Final", dijo Alves a TUDN.Esta Selección Mexicana quedó marcada por las eliminaciones en penales, en momentos decisivos.El Tri perdió ayer contra Brasil en la Semifinal de Juegos Olímpicos, tal y como lo hizo en la misma instancia en 2019 ante Honduras, en Panamericanos, y Japón, en Toulon.También tuvo victorias desde los once pasos, pero no tan determinantes, como en el duelo por el tercer lugar de Toulon frente a República de Irlanda y en la Final del Preolímpico ante los catrachos, partido al que ya llegó con el boleto a JO.México alargó el partido lo más posible, hasta la tanda de penales, para la cual ya no tenía a sus futbolistas de mayor jerarquía. Alexis Vega y Uriel Antuna anotaron en la Final del Preolímpico, pero ya no estaban disponibles. Johan Vásquez también acertó en el torneo de Concacaf, pero ayer falló su disparo. Ya ni chance hubo de conocer al cuarto y quinto tirador. Fue tal la preocupación por anular a Brasil que Jaime Lozano no reparó en la salida de elementos de buen pie, como Sebastián Córdova, por ejemplo.Los laterales de México cumplieron ayer en lo defensivo, pero sin proyección al ataque. Ni Vladimir Loroña ni Jesús Alberto Angulo cruzaron la media cancha. Del lado contrario, Arana y Dani Alves se dieron un festín a la ofensiva, lo cual provocaba las superioridades numéricas.México sufrió en la lateral. Se cayeron de la convocatoria Gerardo Arteaga y Brayton Vázquez, después por la lesión de Érick Aguirre, lo que obligó a que Jorge Sánchez cambiara de la banda derecha a la izquierda, antes de que por acumulación de amonestaciones se perdiera la Semifinal.