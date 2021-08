Eleva Pemex producción con temperatura más cálida

02 min 00 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 13:03 hrs.

Petróleos Mexicanos está midiendo la producción de crudo a una temperatura más cálida que los reguladores del Gobierno, inflando inadvertidamente las cifras de producción, según personas familiarizadas con la práctica.Pemex mide la producción de hidrocarburos a 20 °C, en lugar del estándar de 15.56 °C de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.Al combinarse con la antigua práctica de Pemex de contar un petróleo ligero conocido como condensado en su recuento general de crudo, el aumento de temperatura infló las cifras de producción en el equivalente a unos 16 mil barriles por día desde principios de 2020, indicaron las fuentes.Para ponerlo en perspectiva, son 350 millones de dólares en petróleo durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y finales de mayo de este año, según el precio promedio del crudo maya mexicano obtenido durante ese lapso. Pemex no respondió a una solicitud de comentarios.El estándar de 20 °C de Pemex se basa en la temperatura a la que el petróleo circula hacia las refinerías, dijo el regulador, en una respuesta enviada por correo electrónico a preguntas. En dicho comunicado, la agencia no halló ningún defecto en la práctica de la empresa.Pemex, que es responsable de más del 98 por ciento de la producción de crudo mexicano, está bajo una intensa presión para aumentar la producción después de 15 años consecutivos de caídas.El Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018 con la promesa de revitalizar al titán del petróleo reduciendo las reformas favorables al mercado de su predecesor. Tanto el Gobierno como Pemex han atribuido los recientes aumentos de producción a la nueva política energética del País.