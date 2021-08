Enfoca 'The Rookie' nueva temporada en el racismo policiaco

02 min 30 seg

Fernanda Palacios

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Antes de que se desatara la pandemia, el equipo de The Rookie enfrentó una problemática igual de atroz: la discriminación racial en manos de la policía, al hacerse viral el asesinato de George Floyd en 2020.Por ello, además de continuar con su labor de resolver crímenes de secuestro y robos, el grupo liderado por el oficial John Nolan (Nathan Fillion) abordará esta temática en su tercera temporada, que llega este jueves a Universal TV a las 22:00 horas."En la tercera temporada, Lucy empezará a explorar la LAPD y tendrá a Nyla como su mentora, lo que es genial porque amo trabajar con Mekia (Cox), tiene un talento increíble. Nolan regresará a la escuela y podrá reencontrarse con alguien que trabajó durante su arranque como policía, y Jackson abordará este caso muy difícil, que reflejará el racismo por parte de la policía en América."Realmente amo como nuestro show enmarca todos estos temas reales y difíciles y les pone una luz encima para entablar conversación", destacó Melissa O'Neil , quien interpreta a Lucy Chen, en entrevista por video.La nueva entrega contará también con la participación de la actriz Emily Deschanel (), quien se une a la trama para interpretar a Sarah, la ex esposa de Nolan, reencontrándose con el policía debido a una urgencia médica que involucra a su hijo."Si vas a tener a alguien interpretando al amor de Nathan, tenía que ser alguien muy especial y ella sin duda lo es", aseguró la actriz, de 33 años.Pese a lo incierto de la contingencia, el programa que se ha coronado uno de los favoritos de ABC, junto a producciones como, ha logrado arrancar ya con las filmaciones de su cuarta entrega."Este anuncio fue muy emocionante porque todo era incierto y es una de las cosas más extrañas de este trabajo, que nunca sabes si eso es todo, no sólo por la pandemia sino en general. Cuando terminamos, dije: 'Bueno, los amo, espero verlos después', entonces fue genial saber que lo logramos."Creo que es simplemente porque tiene la combinación perfecta de todos estos elementos diferentes que permiten a la gente que sienta conectada, porque no sólo están conociendo a estos personajes en su viaje, sino que pueden ver una parte de sí mismos reflejada", destacó la canadiense.