Enfrentan padres y docentes reto en regreso a clases híbrido

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Tras más de año y medio de tomar clases a distancia, alumnos, docentes y padres de familia ya dominan diversas herramientas para retornar a las aulas de forma híbrida, aunque todavía hay retos pendientes, coinciden especialistas.Blanca Venegas, directora clínica del Centro Integral Terapéutico (CIT), explica que esta modalidad, que contempla un aprendizaje presencial y en línea, conlleva varios retos, incluyendo un esfuerzo de adaptación de toda la familia."Se puede ver de muchas formas, desde un gusto por regresar a clases, pero también sentir temor y desconocimiento".Al respecto, la psicoterapeuta Mónica Bleiberg apunta el valor de enfrentar lo venidero en familia."¿Cómo los cuidamos? A través del vínculo, de las relaciones que se establecen día a día. Es importante (mantener) tres cosas prácticas: hablar, jugar y tocar".Para ella, además, no hay que comparar las acciones que se tomen -como volver o no presencialmente- con las de otros."Cada familia es distinta, y por lo tanto, toman decisiones distintas. No nos toca juzgar, sino confiar en nuestras propias decisiones".De manera paralela, Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit, nota la evolución digital que se vive hoy."En este periodo nos hemos fortalecido en ancho de banda, en equipamiento, en desarrollo de habilidades, contenidos y de ahí no vamos a regresar", establece.Al respecto, Marco Antonio Pérez, CMO de Office Depot México, considera que los padres de familia están entrando en consciencia de la importancia de invertir en artículos de papelería y gadgets de calidad."Nosotros hemos hecho estudios de mercado y, previo a la pandemia, los padres nos comentaban: 'no sé para qué piden tanto'. Hoy, a un año, saben que los colores se acaban y los cuadernos se llenan".Además, precisa, dicho material es indispensable para el desarrollo pedagógico de los niños, sus procesos cerebrales y, en general, para su formación profesional.