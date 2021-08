Enfrentan víctimas de abuso culpas y silencios

Amallely Morales

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El abuso sexual a niños y adultos es cometido por rostros conocidos y arrebata los sueños y la paz a quienes lo padecen.Así lo muestra el libro "No es No", de Saskia Niño de Rivera, una guía digerible para identificar, prevenir y responder ante la violencia sexual que afecta a todas las edades, aunque es más hiriente en niños.Con testimonios de quienes han sufrido esta violencia, el libro es un esfuerzo por comunicar el tema y ponerlo en el centro del debate, ya que sigue siendo tabú, aseguró la autora en entrevista."La violencia sexual es, en general, un tema del cual no se habla mucho y existe mucha culpa en las personas que lo viven para asimilarlo y trabajarlo. La víctima se pregunta, ¿qué hice mal yo?, ¿cómo pude hacerlo diferente para que no me pasara?", precisó.El 18 de agosto, REFORMA publicó que la violencia contra niñas y adolescentes de la CDMX se ha recrudecido durante la pandemia, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX).En el primer semestre de este año, 2 mil 694 niñas y adolescentes de hasta 17 años han sido víctimas de violencia intrafamiliar y sexual."La culpa que generan estos delitos (sexuales) viene cargada también de muchos silencios, nos parece importante, documentar, acompañar no solamente desde un lugar jurídico."Este libro va a ayudar a informar, pero no va a cambiar la realidad de lo que se vive adentro del sistema de justicia penal. Se enfrentan con una múltiple revictimización", lamentó la también directora de la asociación Reinserta.Sin embargo, la información que proporciona el libro, escrito a manera de guía, abona a la discusión de un tema que sigue siendo tabú, enfatizó."El puro hecho de que se le pueda poner nombre y que la gente pueda decir 'me está pasando esto' es ya un avance", señaló.Con el libro, el lector puede identificar todas las conductas que constituyen un abuso sexual."La ignorancia, el tabú de la sexualidad y todo lo que tiene que ver con esto, si una mamá o un papá que lo lean y puedan decir: ah, eso que pasó en mi familia no es un caso aislado, a más gente le ha pasado."El conocimiento ayuda a que la gente pueda saber cuál es su derecho", dijo.Un aporte de este material es que pasa las palabras jurídicas a palabras del día a día para que la gente lo puedo entender y se anime a informarse sobre el tema, le haya pasado o no, consideró la autora.