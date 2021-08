Enoja a Ferretti que hayan anulado el gol

01 min 30 seg

Francisco Esquivel

Hora de publicación: 00:02 hrs.

Ricardo Ferretti, técnico del FC Juárez, terminó frustrado por el gol que anularon a su escuadra, el cual calificó como legítimo, pues señaló que de haber sido al revés, el tanto hubiera ido al marcador."Tal vez no te podría decir que con este gol, que era legítimo, hubiéramos ganado, pero sí me siento decepcionado de esta situación porque alegan que (Adrián) Mora desvía la pelota y la verdad si Mora la desviara, no la podría encontrar el 'Toro' (Gabriel Fernández), entonces es una jugada legítima, un gol que nos daría al principio del segundo tiempo una cierta tranquilidad o confianza para poder seguir haciendo un buen partido."El equipo en sí disputa, compite, hace bien las cosas, pero naturalmente esta situación me da frustración muy grande porque muchas veces, si es para el otro lado, no te la marcan; como es para nosotros, y si fuera para el otro lado, te podría decir que sí lo dejarían", sostuvo Ferretti.El estratega de Juárez, que firmó el peor arranque del equipo en la Máxima Categoría del futbol mexicano, dijo que la escuadra tiene que mejorar defensivamente para que al fin lleguen las victorias."No hay que caer en la desesperación, pero cada semana que pasa es presentarme con ustedes, ya está pareciendo disco rayado, que hay mejorar, que va bien, pero no se ve reflejado en puntos. No creo que esté lejos (la primera victoria) pero el conjunto defensivamente tiene que mejorar mucho", concluyó.