"The Return to the Origin", del artista mexicano Iñaki Bonillas, obra del año 2019. Crédito: www.omr.art

"The Insomniac", obra creada en 2019, de la mexicana Georgina Gratrix. Crédito: Cortesía A4 Arts Foundation

"There Is A Light That Never Goes Out" (detalle), pieza del sudafricano James Webb, realizada en 2010. Crédito: www.theotherjameswebb.tumblr.com

"El soñador", obra de Manuel Álvarez Bravo, uno de los máximos exponentes de la fotografía mexicana. Plata sobre gelatina, 1931. Crédito: www.artic.edu

"Mona and Mysef", de la artista Dayanita Singh, galardonada en 2022 con el Premio Hasselblad, el Nobel de la fotografía. Obra de 2023. Crédito: Cortesía Frith Street Gallery