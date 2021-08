Entregan cinturón a Esteban Bermúdez

01 min 30 seg

Diego Martínez

Hora de publicación: 23:02 hrs.

Esteban Bermúdez ya tiene su cetro de monarca mundial.El mexicano recibió el cetro que lo acredita como monarca del orbe de peso Minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Gilberto Mendoza, presidente del organismo, se lo entregó en la CDMX."La historia de Esteban me tocó el corazón, subió como Rocky y no era el favorito ese día, le ganó a un gran campeón como Carlos Cañizales, se decía que era una pelea de tramite para poder pelear con el súper campeón, y resulta que le salió la sangre mexicana, eso que tienen los guerreros, ese nacionalismo que les hace brillar a nivel mundial, es el máximo exponente de lo que es el boxeo mexicano, lo hice esperar un poquito porque yo quería está presente el día que le dieran la faja", dijo Mendoza.El tricolor se coronó en el pasado 28 de mayo derrotando a Carlos Cañizales."Es algo muy grande, muy hermoso, en verdad se los digo, la oportunidad que todos me dan, después de haberle echado muchas ganas al gimnasio ya llegaron los resultados, claro que de aquí viene lo más difícil, nada más es cuestión de echarle muchas ganas, siempre con el hambre que nos caracteriza, le quiero dar las gracias a todos, a mis papás, a mi esposa, a mi entrenador, a la AMB que me da la oportunidad, todos los peleadores esperamos llegar a esto y más, siempre vamos por más, es un día muy especial para mí, de los mejores días de mi vida, se los agradezco", dijo.