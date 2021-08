Es tiempo de volver para Bianca Marroquín

02 min 30 seg

Paula Ruiz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Bianca Marroquín nunca antes tuvo tantos deseos de volver a pisar un escenario con público en vivo como ahora.Ella, como toda la gente alrededor del mundo, se encerró por la pandemia, perdió su trabajo, además se sintió atrapada por el miedo y la incertidumbre.Pero ya está lista para volver a cantar y bailar el 22 de septiembre en The Green Room 42 , en Nueva York, ciudad que la ha visto brillar los últimos 19 años como Roxie del musical Chicago "Quiero que este show tenga que ver obviamente con la pandemia, con todo lo que pasamos todo mundo", señaló la estrella mexicana.Definió su espectáculo "Where You Are" como ecléctico porque en una hora y 15 minutos interpretará una mezcla de éxitos de los grandes musicales de Broadway y ofrecerá un mosaico de géneros que irán del jazz al blues y lo contemporáneo. Prometió que cantará en inglés y español."Todos pasamos por algo muy severo, muy drástico. Obvio, todo mundo tuvo sus experiencias con la pandemia. A los que nos dedicamos al mundo del espectáculo nos movió la existencia ¡oh, my God!. Por eso este regreso y este concierto es más importante que nunca."Lo estoy tratando con mucha seriedad porque sé que todo mundo está pasando por momentos difíciles emocionales y mentales".Volver a llenarse del aplauso del público es algo que Bianca anhela con todo el corazón.Tras reunirse con los promotores de The Green Room 42, que con la pandemia su capacidad se redujo a 200 lugares o quizás un poco menos, Bianca aceptó la invitación de cantar e inmediatamente después se comunicó con una amiga coreógrafa para armar un show a lo grande."Shannon es una directora y coreógrafa ligada con lo del legado de Fosse/Verdon . La hija de Bob Fosse tiene una organización donde sólo ciertos coreógrafos, digamos discípulos, tienen el derecho de enseñar o compartir las coreografías originales de su mamá y su papá.Le llamé para pedirle que me armara las coreografías de mi show y me dijo que sí."Vamos a armar todo muy estilizado, tanto visual como auditivo. Todo tiene que estar perfecto, desde mi orquesta, mis canciones y coreografías. Ahorita en donde yo ande, así esté viajando 'doesn´t matter', me voy al gimnasio. Yo tengo una meta muy clara, ahorita mi misión es septiembre 22 para regresar física, espiritual y mentalmente bien".Volver al teatro en vivo no es un plan inmediato que contemple, lo que sí tiene programado es retomar la gira de los éxitos de, el musical, con sinfónica, el 21 y 22 de octubre en San Diego.