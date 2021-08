Escala a 67% presencia de Delta en casos Covid

Natalia Vitela

Hora de publicación: 12:50 hrs.

La variante Delta de Covid-19 ya se registra en el 67 por ciento de muestras secuenciadas en México, según datos de las últimas ocho semanas epidemiológicas, alertó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).Esta variante ya ha sido detectada en 98 países y se convierte rápidamente en la cepa dominante en muchos países, más en aquellos con bajos niveles de vacunación."De acuerdo con los datos de secuenciación publicados para las últimas ocho semanas, la variante Delta con un acumulado del 31 por ciento de las secuencias, más durante la última semana epidemiológica estudiada, la 27; con 67 por ciento, la variante Delta ha venido desplazando a las variantes Gamma y Alpha que contaban con un 25 y 14 por ciento, respectivamente, de las secuencias acumuladas", indicó Sylvain Aldighieri, Gerente de Incidentes para Covid-19 de la OPS.Informó que la mayor circulación de Delta se observa en Sinaloa, Baja California Sur, Quintana Roo, Hidalgo, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México.Indicó que el InDre ha logrado generar más de 19 mil secuencias y detectar cerca de 15 variantes que han cocirculado en todo el País, incluyendo varias variantes de interés y las cuatro de preocupación; es decir, Alpha, Beta, Gamma y Delta.Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que la variante Delta, se disemina más fácilmente y aumenta las infecciones y, al 2 de agosto, 22 países de América han detectado la presencia de esta variante y muchas de las detecciones se vincularon con viajeros.Dijo que es inquietante pues los casos parecen diseminarse más fácilmente con la variante Delta."Vemos el contagio comunitario de la variante Delta en Ecuador, México y los Estados Unidos. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia. De acuerdo con los datos científicos, todas las vacunas autorizadas por la OMS protegen contra todas las variantes. Sin embargo, sabemos que ninguna de las vacunas tiene una eficacia del 100 por ciento. Se prevé un nivel muy bajo de infección en las personas vacunadas no sólo con Delta sino con otra variante, pero por lo general, los vacunados no sufren enfermedad más grave o el ingreso a la terapia intensiva."Pero la mejor de manera de interrumpir el contagio del virus independientemente de la variante, es el refuerzo de las medidas de salud pública, como uso correcto de cubrebocas, distanciamiento social, aislamiento de los pacientes, la cuarentena de los contactos y la vacunación", indicó la especialista.