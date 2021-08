Escanearían iPhones para detectar abuso infantil

Bloomberg

Hora de publicación: 11:56 hrs.

Apple Inc planea escanear iPhones en Estados Unidos en busca de imágenes que muestren abuso infantil, informó el Financial Times este jueves.El sistema representa un uso poderoso de la tecnología para detectar delitos violentos y sexuales, pero también plantea preguntas alarmantes sobre la privacidad y la vigilancia corporativa de los teléfonos de millones de personas.La compañía describió su herramienta propuesta, conocida como neuralMatch, a académicos estadounidenses esta semana, informó el periódico, citando a dos investigadores de seguridad no identificados.Alertará a los revisores humanos sobre imágenes potencialmente ilegales, y ese equipo notificará a las fuerzas del orden, según el informe.Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.