Escasean choferes

Marlen Hernández

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El sector del autotransporte de carga enfrenta un problema importante: el déficit de conductores capacitados que asciende a unas 50 mil plazas a nivel nacional, según cifras de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga Canacar.De acuerdo con especialistas, entre las causas de esta situación están la inseguridad que hay en las carreteras del País, la migración laboral a Estados Unidos, y el bajo interés de las personas por integrarse a este sector, debido a las particularidades del mismo trabajo."Es muy difícil competir con Estados Unidos o incluso Canadá", asegura Jesús Macías Treviño, director del plantel en Ciénega de Flores del Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET)."Allá los choferes ganan 70 a 80 mil dólares al año, estamos hablando de una cantidad bastante interesante, y aquí los sueldos, aunque son muy buenos, están cuando mucho a la mitad"Jesús Tamez, director de Transervicios Logísticos, señala en que los choferes de tráiler en Estados Unidos reciben un pago mensual de alrededor de 6 mil dólares, mientras que en México el salario promedio asciende a unos 40 mil pesos, el equivalente a unos 2 mil dólares."Allá (en Estados Unidos) no enfrentan los problemas de inseguridad que aquí, hay mejores carreteras, no hay inseguridad, tienen mejores áreas de descanso, restaurantes y trabajan con pesos de cargas más ligeras que en México y menos horas", asegura.Fernando Iturribarría García, director general del ICET Nuevo León, estima que en Nuevo León existe un déficit de entre 5 mil y 10 mil choferes actualmente.Según los especialistas, con el fin de retener más a los operadores, hay empresarios que además de incrementar los salarios, están implementando mejores salarios emocionales."Se están generando mejores estímulos y más atención hacia sus familias y a ellos mismos para retener los recursos humanos aquí", agrega Iturribarría.De acuerdo con datos del ICET, cada año se gradúan entre 2 mil 2 mil 30 personas en el Estado del curso de capacitación para operadores de carga, de los cuales sólo alrededor de 600 son nuevos y el resto lo hace para renovar sus permisos.Sin embargo, también algunas empresas cuentan con sus propias escuelas de entrenamiento para operadores.Además de la falta de choferes, otro reto que enfrentan las empresas de transporte es la alta tasa de adicciones entre sus trabajadores, por lo que escuelas y empresas han implementado estrategias para luchar contra este problema.Es por esta situación que el tema se ha vuelto prioritario en los programas de trabajo dentro de las aulas del ICET."Advertimos sobre las tentaciones que van a enfrentar, que en algunos lugares les van a ofrecer pastillas, psicotrópicos o medicamentos que alteraran su situación emocional para que rindan un poco más y que serán tentadoras porque podría ganar un pocos más", apunta Jesús Macías Treviño, director del plantel en Ciénega de Flores."Sin embargo, eso es a cambio de que unos años van a ser adictos y no podrán trabajar más, pero al final ellos son los que van a tener que poner esos límites".Asimismo, las compañías se han visto obligadas a realizar exámenes de antidumping de manera frecuente con el fin de detectar y contener estas prácticas dentro de sus filas.