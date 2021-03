Espera Biden buscar reelección en 2024

Grupo REFORMA

Notas Relacionadas Negocia Biden con AMLO que México reciba migrantes

Hora de publicación: 12:17 hrs.

En su primera conferencia como Presidente estadounidense, Joe Biden dijo que espera buscar la reelección en 2024 y que Kamala Harris esté con él en la boleta.Al ser cuestionado por qué no ha lanzado una campaña de reelección en los primeros días de su mandato, como hizo Donald Trump, Biden dijo que el ex Presidente "lo necesitaba"."Ah, mi predecesor lo necesitaba", rió. "Mi predecesor. Lo extraño. La respuesta es sí, espero competir por la reelección".Cuando fue cuestionado sobre si ya había tomado la decisión, sólo dijo que no puede planear a futuro aún."Es mi expectativa", dijo el Mandatario de 78 años. "No tengo idea, no sé de donde vienen estas preguntas, no puedo planear con cuatro años de antelación", bromeó.También dijo que no podía anticipar si competiría de nuevo contra Donald Trump."No lo sé", respondió, "ni siquiera sé si habrá un partido republicano en cuatro años. ¿Tú sí?", dijo a una reportera.