Espera Colima poder saldar nóminas mañana

Hora de publicación: 22:40 hrs.

Tras gestionar recursos con Hacienda porque su Administración está en quiebra, el Gobernador de Colima, Ignacio Peralta, confió en que mañana la institución federal le autorice el monto necesario para saldar la nómina de trabajadores del Estado.Frente a legisladores estatales, luego de ser citado a explicar por qué el quebranto de su Gobierno, el Mandatario priista afirmó que mañana le informarán en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuánto y de dónde provendrán los recursos."Estamos mencionando con Hacienda y propio Presidente los requerimientos exclusivamente para la parte de los sueldos, que tiene que ver con el pago de la nómina, se tiene que considerar recursos adicionales para convenios y transferencias que se hacen al Poder Judicial, Universidad de Colima, otras instancias que es tres o cuatro veces que o que se gasta en nómina el Gobierno del Estado, daremos cuenta mañana en Hacienda", expresó."Informaremos los detalles del acuerdo que finalmente se logre, espero mañana el monto total del apoyo, los términos, si esto va a ser recurso extraordinario o va afectar participaciones, el Gobierno entrante tiene lo que éste no, es tiempo, la capacidad de acceder al mercado de crédito de corto plazo".La crítica de legisladores se debió a que Peralta Sánchez sólo solventó la mitad de la quincena de julio pasado de aproximadamente 8 mil trabajadores del Estado, incluyendo burócratas y sindicalizados de educación estatal.La diputada de Movimiento Ciudadano, Remedios Olivera, señaló que los créditos a corto plazo para saldar otras deudas pusieron en riesgo el sustento de los trabajadores."Nunca debió ponerse en riesgo, queda claro una crisis económica por un manejo oscuro de las finanzas", expresó en el Pleno.La morenista Claudia Aguirre criticó que ya casi se acerca la siguiente quincena de agosto, y no sólo faltan los pagos de nómina, sino también seguros institucionales, gratificaciones, pagos de préstamos y de fondos inmobiliarios."De los 17 mil 500 millones de pesos en la Ley de Egresos, en cuanto se dejó de percibir, por qué no se enteró esta Legislatura. Sobre los créditos a corto plazo, qué acciones se tomaron para generar los recursos para liquidarlos", reprochó.El Mandatario reconoció que se necesitan 100 millones de pesos de Hacienda federal sólo para solventar la nómina, y que la deuda que dejará su Administración ronda los 3 mil 363 millones de pesos.Apenas el pasado 7 de agosto, durante su visita a Colima, el Presidente López Obrador se comprometió a apoyar al Gobierno estatal para saldar la deuda con trabajadores estatales, los cuales mantienen protestas.