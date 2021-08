Está Jiménez contemplado para jugar ante Leicester

Cancha/Staff

Hora de publicación: 17:23 hrs.

Raúl Jiménez está listo para volver a ver acción, y luego de 9 meses, el técnico del equipo, Bruno Lage lo tiene considerado para participar en el juego contra el Leicester, en la jornada inaugural de la Premier League.El estratega dijo estar sorprendido de lo bien que se ha recuperado el delantero mexicano, que superó una fractura de cráneo tras un choque de cabeza con David Luiz durante la victoria de los Wolves en el Arsenal en noviembre pasado.Jiménez no participó en la Copa Oro ni en los Juegos Olímpicos para concentrarse en su recuperación.Hace 3 semanas participó en un amistoso contra Crewe, anotó gol en un partido a puerta cerrada contra el equipo saudí Al-Shabab, y el sábado pasado hizo gol en el empate frente al Stoke, en el último cotejo de preparación.El goleador mexicano estuvo utilizando una diadema que le fue confeccionada especialmente para no poner en riesgo la cicatrización de su lesión, y su entrenador dijo que llega buscando continuar el trabajo que dejó su antecesor, Nuno Espirito Santo.Lage confirmó que lo ve sin miedo y con ganas de estar en buen nivel, sin efectos negativos físicos o psicológicos por la lesión."Él puede hacer todo. Ha sido un proceso largo para él, siento que está listo", explicó el estratega.El entrenador prefiere dejar todos los temas médicos en manos de los especialistas, pero en cuanto lo futbolístico ya la confianza reiteró que apoyado en todo a Jiménez."Hablé con Raúl el primer día. Lo primero que tenía que hacer era darle mucha confianza. Los delanteros siempre necesitan marcar goles para sentirse cómodos", abundó."Con goles, empiezan a creer que van a volver y a superar lo sucedido. Le dije que no se preocupara por los goles, y ha trabajado tanto a la defensiva como en la ofensiva".