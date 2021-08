Afirman que Ramos estaría hasta 2 meses de baja

01 min 00 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 14:55 hrs.

Aunque todos los ojos están puestos sobre la llegada de Lionel Messi, en el PSG no todo es alegría ya que otro de sus grandes fichajes de verano, Sergio Ramos, aún no podrá jugar con el equipo.Según reportes de medios franceses, el ex defensa del Real Madrid de 35 años sufrió durante un entrenamiento a finales de julio una lesión en la pantorrilla izquierda, la cual lo podría dejar fuera hasta dos meses, de acuerdo con Infosport.Ramos no ha debutado con el PSG ya que fue cuidado durante la pretemporada y no jugó en la primera fecha de la Ligue 1, donde derrotaron 2-1 a Troyes.Así, el deseo de los aficionados de ver al ex merengue con Messi en campo en el mismo equipo tendrá que esperar.Además, la defensa parisina sufrió la vaja de Timothée Pembélé, cedido una temporada con opción a compra al Burdeos.Con información de Le Parisien