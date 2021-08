Estiman en 650 mdp pérdidas por bloqueo de vías en Michoacán

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 17:46 hrs.

Las vías ferroviarias en Uruapan, Michoacán, están bloqueadas desde hace 13 días por integrantes de la CNTE, lo que se traduce en una pérdida económica de 650 mdp tan sólo para el Estado, según la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiemac).No obstante, Óscar Del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México (KCSM), estimó que el impacto a nivel nacional podría ser de hasta mil 950 millones de pesos"Eso debemos multiplicarlo por dos o por tres porque el impacto lo tienes a nivel nacional, no es solamente Michoacán, es en la zona del Bajío, zona centro, de la Ciudad de México, Toluca, Monterrey."Toda la mercancía que va hacia estos destinos está detenida, entonces, el impacto económico (de 650 millones de pesos) es solamente por Michoacán, yo fácilmente lo multiplicaría por dos o por tres", comentó en entrevista.Por ello, la afectación alcanza los mil 950 millones de pesos.Del Cueto explicó que el actual bloqueo, el más prolongado en lo que va del año, tiene detenidos 20 trenes y casi 100 mil toneladas de mercancía, lo que equivale a cerca de 6 mil tráilers cargados.Las industrias acerera, cementera, automotriz, así como de productos químicos y tiendas de autoservicio son de las más afectadas.Por este bloqueo, también están detenidos seis trenes con capacidad de 90 carrotanques, equivalentes a 346 mil 680 barriles de combustible detenidos, de acuerdo con KCSM, que opera la red ferroviaria.Por este bloque también están detenidos 4 mil 700 contenedores entre los que quedaron a bordo de los trenes, en el puerto Lázaro Cárdenas y aquellos que siguen en barcos, lo cual agrava más la escasez que hay de éstos a nivel mundial, dijo Felipe de Javier, presidente de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).Además, con el cemento que no ha podido moverse en estos días se podrían construir mil 200 casas de interés social, señaló.El presidente de KCSM comentó que la empresa invierte recursos adicionales para proteger la carga que está sobre la vía ferroviaria."Hay producto más peligroso o que puede resultar más atractivo, obviamente agregamos protección para cuidarlo. Para las tiendas de autoservicio, productos como tenis, ropa, ropa deportiva, televisiones, tenemos que tener protección para esas mercancías."Y los otros son productos químicos, la parte de Pemex, hay que cuidarlo porque son productos químicos porque pueden resultar, si son vandalizados, en algún accidente o en una explosión", dijo.El presidente de KCSM sostuvo que la empresa ha presentado denuncias sobre este bloqueo ante las autoridades."Estamos trabajando muy de cerca con ellos para ver qué avances se tienen, entendemos que hay ya un proceso de pago para los maestros; sin embargo, todavía no nos confirman si se van a retirar o no", agregó.El Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspendió a KCSM su permiso para importación de combustibles porque no estaba activo, debido a que la Secretaría de Energía (Sener) no lo ha renovado, dijo Del Cueto.En julio pasado, el SAT y la Sener suspendieron a 82 empresas importadoras y exportadoras del sector energético, entre ellas KCSM, por no cumplir con requisitos del Padrón de Importadores de sectores específicos de conformidad con las reglas de comercio exterior, aunque no detallaron los incumplimientos.Sin embargo, a KCSM le fue suspendido el permiso porque no estaba siendo usado, ya que la Sener no ha autorizado su renovación, aseguró el presidente de la compañía."Cuando no lo usas, entonces el SAT detecta que no lo usas y te da de baja de ese padrón de importadores. Este permiso va ligado al que teníamos de la Sener para poder importar combustible de autoconsumo de nuestras locomotoras", explicó.La solicitud para renovar este permiso sigue vigente y KCSM está a la espera de que Sener la apruebe."Pero (con la suspensión del SAT) no hay un impacto, no hay una afectación a las operaciones, nosotros venimos errando así desde el año pasado sin tener que operar porque estamos comprando diesel a Pemex o algunos importadores o traemos producto de Estados Unidos", dijo Del Cueto.