Estiman segura la vuelta a aulas... sin protocolo

Amallely Morales

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Gobierno capitalino consideró que el regreso a clases voluntario será seguro, aunque aún no se ha definido un protocolo específico.Oliva López, secretaria de Salud de la CDMX, aseguró que los niños son los menos afectados con el Covid-19 y descartó que los contagios vayan a aumentar en ese grupo de edad con la vuelta a las aulas, que se planea para el 30 de agosto."Afortunadamente no es un grupo que tenga un gran riesgo, la apuesta es un retorno seguro, escuela segura y promotora de la salud con las autoridades escolares, con todos los actores que participen, comprometidos con la seguridad de la escuela", afirmó López.La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que su administración está abierta a implementar medidas como la entrega de gel antibacterial o la realización de pruebas aleatorias."Esencialmente es lo que nos pida la SEP, apoyar con gel, con cubrebocas si es necesario; y si es necesario, también con algunas pruebas aleatorias en las escuelas vamos a estar ahí, no tenemos todavía un protocolo específico con ellos", dijo Sheinbaum.La CDMX insistió en que los contagios se han estabilizado, aunque entre jueves y viernes el incremento de hospitalizaciones fue mayor al de otros días.La Capital mantendrá el semáforo naranja, pese a que la Secretaría de Salud (Ssa) federal, establece que se encuentra en color rojo."Está bastante estable la ocupación hospitalaria en los últimos días. Habíamos estado muy estables en los últimos siete días y ayer (jueves) tuvimos un ligero incremento."Pero sí estamos muy por debajo de lo que estábamos hace una semana, en términos de cómo está creciendo la ocupación hospitalaria", aseguró Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la ADIP.Este fin de semana se informará los grupos que se vacunarán en los próximos días.