Estoy decididamente a favor del regreso a clases.- AMLO

01 min 00 seg

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Hora de publicación: 08:08 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está a favor del regreso a clases, pues ya no se pueden tener las escuelas cerradas, y que en el caso de Veracruz la mayoría de los municipios reanudará estas actividades."Donde no hay condiciones, pues no es posible el reinicio a clases, pero afortunadamente el huracán no causó daños en la mayoría del territorio de Veracruz. Para tener una idea, tiene 212 municipios y estamos hablando de 62, entonces sí vamos a poder reiniciar las clases en la mayoría de los municipios de Veracruz."Todo esto lo digo porque estoy a favor decididamente, abiertamente, del regreso a clases, porque considero que es necesario, ya no podemos tener cerradas las escuelas. Donde no sea posible vamos a apurarnos para rehabilitar las escuelas", afirmó en conferencia matutina.El Mandatario federal prometió que se restablecerá el servicio eléctrico en las zonas afectadas para que también se puedan reactivar las clases a distancia y evitar el atraso."Vamos a ir mejorando las escuelas, se va a ir restableciendo el servicio eléctrico para que se tenga señal, que tengan la posibilidad de recibir la educación a distancia, con los medios públicos, con el Canal 11, 22, con los medios públicos, vamos a seguir también con las clases a distancia para que no haya atraso", indicó.