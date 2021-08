Estudia en Reino Unido todo pagado con esta beca

01 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 15:13 hrs.

El Gobierno de Reino Unido a través de su programa de becas Chevening, ofrece apoyos económicos del 100 por ciento a los estudiantes de excelencia con interés en cursar un máster en territorio británico.Además de sufragar las cuotas de colegiatura y similares, el financiamiento incluye un estipendio mensual para gastos personales, pasaje aéreo de ida y vuelta, un pago de arribo, el costo de la visa y traslados en el país destino.Para aplicar, los aspirantes deberán de haber estudiado y concluido una licenciatura, tener al menos dos años o 2 mil 800 horas de experiencia laboral, haber sido aceptado por al menos una universidad británica, así como comprometerse a volver a su país de origen por mínimo dos años al acabar el programa académico.El registro se realizará en el sitio web del programa ; la convocatoria vence el 2 de noviembre.Algunas de las casas de estudio receptoras son: University of Cambridge, University of Glasgow, University of Exeter, University of Leeds, University of Reading, Bournemouth University, Durham University, Nottingham Trent University, Swansea University, The University of York y University of Bristol.