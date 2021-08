EU es irresponsable en rastreo de origen del virus

Por Zhong Sheng, Diario del Pueblo

Hora de publicación: 19:22 hrs.

Estados Unidos ha declarado que la postura de China sobre la próxima etapa en el rastreo del origen global es "irresponsable" y "peligrosa". Ese parecer revela su total indiferencia hacia el sentido común y su desprecio a la ciencia.Pero en realidad lo que parece estar detrás de semejante acusación es la intención de ocultar su propio fracaso en el control de la pandemia y escapar de la responsabilidad de haber obstaculizado los esfuerzos globales para combatir el Covid-19.En una conferencia de prensa celebrada el 22 de julio, China indicó que el estudio de la segunda fase será una extensión de la primera fase. Además, se guiará por las resoluciones pertinentes de la OMS que se llevarán a cabo sobre la base de amplias consultas entre sus miembros.Lo que se hizo en la primera etapa de rastreo del origen, especialmente por aquellos que han llegado a una conclusión clara, no hay que volver a repetirlo.La postura de China reflejaba una actitud responsable para avanzar en el trabajo de rastreo de orígenes bajo principios científicos. Asimismo, refleja el consenso ampliamente alcanzado por la sociedad internacional.¿Quién está siendo "irresponsable" y "peligroso" en el rastreo del origen? La sociedad internacional mantiene un juicio justo. Algunas personas de EEUU han utilizado el rastreo del origen como una cuestión política y han hecho todo lo posible para incriminar a otros países desde sospechas irrazonables.Sin embargo, las mismas suelen guardar bastante silencio cuando se trata de cómo y cuándo el nuevo coronavirus comenzó a propagarse en su propio país. "Transparencia" y "responsabilidad" son palabras favoritas de Washington cuando exige que se investiguen a otros, pero activa su opacidad cuando la sociedad internacional plantea dudas contra sus propios problemas.Un contraste tan agudo proviene del doble rasero típico de la Casa Blanca en asuntos internacionales. Su actitud hace que la gente piense qué demonios Estados Unidos esta vez está tratando de esconder.La sociedad internacional tiene todas las razones para solicitar una investigación sobre el rastreo del origen en Estados Unidos.De acuerdo a medios estadounidenses, los Institutos Nacionales de Salud de EEUU han presentado evidencia de infecciones por coronavirus en cinco estados en diciembre del 2019. Hasta 171 personas en Florida pudieron haber sido infectadas con Covid-19 antes de que las autoridades afirmaran que el virus estaba en ese estado.El alcalde de Belleville, Nueva Jersey, dio positivo por Covid-19 en noviembre del 2019, alrededor de dos meses antes que el primer caso fuera confirmado en EEUU En julio de 2019, varios estados de EEUU se vieron afectados por la lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo, o EVALI, que muestra síntomas extremadamente similares a los de Covid-19.Los chequeos de sangre donados en nueve estados de EEUU encontraron que 106 muestras de sangre, que van desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el 17 de enero de 2020, dieron positivo a anticuerpos contra el coronavirus.Y lo que está en esta lista también incluye el laboratorio de Fort Detrick y los más de 200 laboratorios biológicos de los EEUU en el extranjero cuestionados repetidamente por el público.Obviamente, Estados Unidos debe una explicación a todo el mundo y a la sociedad internacional.El trabajo de rastreo de origen se refiere a la seguridad de la salud pública mundial, así como a si la humanidad será capaz de hacer frente a los impactos de epidemias similares de una manera más efectiva. Si Washington realmente quiere una respuesta a la cuestión científica y se preocupa por la seguridad de la salud pública mundial, ¿por qué siempre guarda silencio sobre sus propios problemas y se niega a responder a la sociedad internacional?Tenemos fundamentos para sospechar que el rastreo del origen no es más que un disfraz de Estados Unidos bajo el cual planea lograr otros objetivos que no se ajustan al ámbito de la ciencia, revelando un carácter hegemónico que lo impulsa a hacer lo que quiera.Para engañar al mundo, algunos políticos estadounidenses incluso recurren al "terrorismo de rastreo de origen". Se ha informado de que varios científicos comprometidos con el rastreo del origen bajo principios científicos han enfrentado presión política, abuso en línea e incluso amenazas por sus comentarios imparciales sobre el rastreo del origen.Un científico que se había unido a estudios relevantes declaró a los medios de comunicación que se trata de una campaña política organizada. La comunidad científica y la justicia internacionales deben oponerse a esa práctica inmoral.Jeremy Farrar, director de Wellcome Trust, una fundación benéfica de Reino Unido, destacó que el rastreo del origen del Covid-19 solo puede basarse en evidencia científica sólida, y no hay lugar para "rumores sin fundamento, o teorías de conspiración a menudo alimentadas con fines políticos".El rastreo del origen del nuevo coronavirus necesita ser investigado en múltiples países y regiones de todo el mundo. Las prácticas realizadas en aras de intereses privados, contrarias al espíritu científico y mediante manipulación política, solamente tendrán graves repercusiones en la cooperación mundial contra la pandemia y una intensa insatisfacción y oposición de la sociedad internacional.En lugar de hacer comentarios infundados e irresponsables para eludir responsabilidades, lo urgente para Estados Unidos es corregir sus errores y responder de frente a las preocupaciones internacionales.*Zhong Sheng es el seudónimo que utiliza el Diario del Pueblo para expresar sus puntos de vista sobre política exterior y asuntos internacionales vinculados con China.)